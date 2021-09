La modella è incinta di due gemelli: su Instagram il video di quando l’ha scoperto, la sua reazione è davvero imperdibile.

Una notizia davvero fantastica, ma che l’ha colta letteralmente sorpresa: la super modella è incinta di due gemelli. Soltanto qualche mese fa, come ricorderete, aveva annunciato su Instagram di essere nuovamente in dolce, adesso è arrivata la conferma: non è in arrivo un solo bebè, bensì due. Insomma, è accaduto qualcosa davvero di straordinario, non c’è che dire. Ed, ovviamente, anche la reazione della diretta interessata è stata davvero pazzesco.

Attivissima ed amatissima sul suo canale social ufficiale, la modella non ha perso occasione di poter condividere questo dolcissimo video. Tramite questo, infatti, la star di Instagram non soltanto ha mostrato al suo pubblico il momento in cui ha scoperto di essere in dolce attesa, ma anche quando ha fatto l’ecografia ed ha scoperto di stare diventando madre di due gemelli. Quale sarà stata mai la sua reazione? Beh, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Però, vi assicuriamo: è davvero imperdibile. Siete pronti a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio? Vi accontentiamo subito!

È incinta di due gemelli: la reazione della modella è imperdibile

Il dolcissimo video è stato condiviso qualche giorno fa sul suo canale social ufficiale, ma ancora adesso continua a fare il giro del web. Non soltanto la famosissima ed amatissima modella è incinta a distanza di poco meno di due anni dalla nascita del suo primogenito, ma sta anche per diventare madre di due gemelli. Ad annunciarlo, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. Di chi parliamo? Semplice: Ashley Graham!

È proprio sul suo profilo Instagram che, alcuni giorni fa, la super modella non soltanto ha mostrato al suo pubblico il momento in cui ha scoperto di essere incinta, ma anche quando ha scoperto di essere in attesa di ben due maschietti. Guardate un po’(CLICCA QUI). Insomma, si vede chiaramente: la reazione di Ashley è stata davvero incredibile. Né lei e né il suo compagno si sarebbero mai immaginati una notizia del genere. E la faccia della modella ce ne da ampia conferma, non c’è che dire!

Come si chiameranno? Chi lo sa! Nel frattempo, facciamo ad Ashley e a suo marito Justin i nostri più sinceri auguri!