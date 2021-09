Ilary Blasi, “Soffro a fare le prime serate”: la conduttrice rivela ciò che non vediamo in tv

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Ilary Blasi rivela cosa le succede quando conduce le prime serate in tv: incredibile!

Al momento impegnata su Canale 5 con “Star in the Star”, Ilary Blasi continua ad essere ormai da tanti anni una delle conduttrici più apprezzate della tv.

L’abbiamo conosciuta quando era solo una ragazzina e incantava tutti con i suoi balletti a Passaparola condotto da Jerry Scotti e da allora la bellissima Ilary ha dimostrato tutto il suo talento. Perfettamente in grado di gestire la conduzione di programmi seguitissimi, la moglie di Totti in questi anni ha collezionato grandi successi, tra cui l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.

Sorprende ciò che ha rivelato nel corso di un’intervista a Chi proprio riguardo al suo lavoro, leggete qui!

Ilary Blasi, accade durante le prime serate in tv: non l’avreste mai detto

Attualmente in onda il giovedì sera con la trasmissione “Star in the Star”, la bionda conduttrice romana ha confessato al settimanale Chi dei particolari che difficilmente il pubblico avrebbe immaginato.

Brava com’è, è naturale che le siano state affidate in questi vent’anni tante prime serate, in cui siamo abituati a vederla al top della forma, ma attenzione: a quanto pare non tutto è come sembra.

“Soffro a fare le prime serate, di solito vado a letto alle dieci e dopo ogni prima serata in tv ci metto due giorni a riprendermi. Oppure faccio i riposini dopo pranzo come gli anziani. Ma da sempre faccio proprio fatica a fare tardi, da quando avevo vent’anni. Mi sa che devo cominciare a fare i programmi della mattina”, ha rivelato la Blasi.

Insomma, nonostante appaia energica e instancabile, per la vulcanica Ilary le prime serate starebbero diventando complicate da gestire. Che presto ci sorprenda con una trasmissione mattutina?