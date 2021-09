Impossibile riconoscerla fuori dal set: ricordate l’amatissima attrice di Beautiful? Sono passati diversi anni.

Di attori ed attrici ne sono passati tantissimi a Beautiful: la soap va in onda da ben 35 anni, senza alcuna interruzione. Alcuni personaggi hanno lasciato definitivamente la soap, altri sono usciti di scena per poi tornare dopo anni. Altri ancora hanno semplicemente cambiato attore, ma non sono mai usciti dalle vicende della soap. Da Ridge a Thorne, sono tanti i personaggi che hanno cambiato volto nel corso degli anni. È anche il caso dell’attrice di cui vi parliamo!

Ha fatto parte della soap dal 2010 al 2014, per poi dire addio alla serie tv. Ma il suo personaggio non ha salutato la soap, bensì un’altra attrice ha preso il suo posto ed è tutt’ora nel cast. Avete capito di chi si tratta? Vi sveliamo tutto!

Riconoscete l’attrice di Beautiful? Ha lasciato la soap nel 2014 ma il suo personaggio c’è ancora

I fan di Beautiful non potranno non ricordarla: si, perché l’attrice per diversi anni ha interpretato una delle protagoniste assolute della soap. Di chi stiamo parlando? Di Kim Matula, l’attrice statunitense che dal 2010 al 2014 ha vestito i panni di Hope Logan, la figlia di Brooke e Deacon. Già all’epoca al centro del triangolo amoroso con Liam Spencer e Steffy Forrester, Hope è ancora oggi uno dei personaggi centrali della serie tv americana. Dal 2018, la figlia di Brooke è interpretata da Annika Noelle.

E proprio dall'America arrivano anticipazioni succulente per quanto riguarda Hope e Liam. La serenità della coppia sarà presto messa alla prova da una serie di eventi drammatici: il giovane Spencer finirà persino in carcere.