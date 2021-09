Amici, l’addio al programma: “E’ una decisione un po’ sofferta”

Clamoroso addio di uno dei volti di Amici: con un post su Instagram, ha salutato il programma che da anni era la sua seconda casa.

Dopo aver lavorato al famosissimo talent di Canale 5 per alcuni anni, la decisione inaspettata. Ha deciso di intraprendere nuove strade Marcello Sacchetta, che di recente abbiamo visto spesso nel daytime.

Già nel 2020, aveva detto: “La carriera da ballerino credo sia finita…ho altri progetti”, pur precisando che non avrebbe mai smesso di ballare. Una passione che lo portò vent’anni fa a presentarsi proprio ai provini della trasmissione: non riuscì ad entrare ma qualche anno dopo ha iniziato a lavorarvi come professionista.

Ora l’addio ad Amici, annunciato da lui stesso con un post su Instagram in cui spiega di essere molto grato a Maria De Filippi per la splendida opportunità che gli ha offerto in questi anni.

Marcello Sacchetta saluta Amici: l’addio del ballerino

Per congedarsi dai fan del programma, il compagno di Giulia Pauselli ha scelto il giorno precedente all’inizio della nuova edizione ed ha scritto parole bellissime: “Oggi è un giorno importante, è la vigilia dell’inizio di un programma televisivo che veramente cambierà la vita a chi è stato selezionato dopo lunghi casting, ma questo lo sapete già, e sapete che ha cambiato la vita anche a me”, si legge nel post.

Su quest’ultimo punto, Marcello non ha potuto fare a meno di esprimere tutta la sua gratitudine nei confronti della De Filippi: “Tutto questo grazie a Maria che ha creduto in me concedendomi l’opportunità di farmi conoscere dal suo grande e immenso pubblico”, ha aggiunto Sacchetta.

“Quest’anno, dopo una mia decisione un po’ sofferta, non sarò ad Amici. Non è un addio perché come succede in famiglia, quel posto lì mi fa sentire a casa e spero di poterci ritornare, ma crescendo ho sentito l’esigenza di affrontare il mio percorso da solo”, spiega il ballerino.

Una decisione che non ha sicuramente reso felici i fan, ma siamo sicuri che avranno modo di rivedere presto in tv questo eccellente professionista.