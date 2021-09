GF Vip, Piero Neri è il fidanzato di Raffaella Fico: sapete che lavoro fa?

Il settimanale Chi ha rivelato l’esistenza di un fidanzato nella vita di Raffaella Fico: lui è Piero Neri, ma che lavoro fa con esattezza?

Nonostante presentandosi al GF Vip si sia dichiarata single, Raffaella Fico ha un fidanzato da poco più di un mese. A far emergere la verità, una sua intervista rilasciata a Fanpage poco prima di entrare nella casa, in cui ha ammesso di essere in coppia.

A Casa Chi, Alfonso Signorini aveva descritto la nuova fiamma della gieffina come “un uomo molto abbiente di Forte dei Marmi”. Inoltre, il settimanale diretto dal conduttore del reality ha mostrato qualche giorno fa gli scatti della coppia in vacanza.

Anche durante la puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, Signorini ha affrontato l’argomento con la diretta interessata che ha ricevuto, proprio nelle ultime ore, un aereo con un messaggio romantico dal fidanzato.

Lui è Piero Neri, un ricco imprenditore, cosa che ha fatto storcere il naso alle due opinioniste pop presenti in studio ieri. Le due signore hanno sottolineato come anche stavolta Raffaella abbia scelto un uomo facoltoso, insinuando che la napoletana fosse più interessata alla posizione economica che all’amore.

Al di là di tutto ciò, qual è il lavoro dell’uomo che ha rubato il cuore della concorrente?

Chi è Piero Neri, fidanzato di Raffaella Fico

Da quando è reclusa nel bunker di Cinecittà, la Fico ha parlato di Piero spendendo bellissime parole: “Io per lui provo un sentimento, sono innamorata. Tra noi c’è amore”.

Sul numero di Chi che riporta i particolari della storia, si legge che i due avrebbero iniziato a vedersi lo scorso luglio. Secondo quanto rivela il settimanale, Neri appartiene ad una famiglia di noti imprenditori livornesi che si occupano del settore mercantile e sarebbe anche amico di Gianmaria Antinolfi, altro concorrente del GF Vip 6.