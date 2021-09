“Finalmente ti ho tra le braccia”, la showgirl ha partorito: è nata Fara

Splendida notizia per i fan della bellissima showgirl che da poco ha dato alla luce la sua prima figlia: è nata la piccola Fara.

Aveva annunciato la gravidanza durante la scorsa primavera, dopo aver trascorso i primi mesi con qualche difficoltà. Una volta assicuratasi che tutto stava procedendo bene, ha comunicato la meravigliosa notizia ai suoi tantissimi follower.

Leggi anche—————>>>Temptation Island, l’ex protagonista diventerà mamma bis: “La famiglia si allarga”, magnifico annuncio

“Che emozione indescrivibile ragazze, soprattutto perché dopo tutte le analisi ora sono tranquilla e posso condividere con voi la mia prima gravidanza!”, aveva scritto su Instagram ad aprile.

Ora finalmente il lieto evento: due giorni fa, sul suo seguitissimo profilo, ha fatto sapere di aver dato alla luce la piccola. Scopriamo chi è la bellissima showgirl diventata mamma per la prima volta!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

E’ diventata mamma: la piccola è nata, che gioia

La neo mamma in questione è un volto amatissimo del piccolo schermo: ha infatti partecipato a programmi famosissimi come Passaparola e la Corrida. Stiamo parlando di Michela Coppa che a trentotto anni ha realizzato il grande sogno di avere un figlio.

Leggi anche—————>>>Diventerà mamma di una splendida femminuccia, annuncio a sorpresa: esplosione di gioia

Per l’esattezza si tratta di una bambina, a cui è stato dato il nome Fara. Con un post su Instagram, la Coppa ha ripercorso le difficoltà vissute inizialmente e ha condiviso con i fan la gioia di abbracciare la sua piccola. “Sei arrivata piccola Fara Alma, anima luminosa! Abbiamo lottato insieme da subito e finalmente ti ho tra le braccia! Con la tua voglia di vita hai stupito tutti anche me nascendo in anticipo di una settimana!”, ha scritto l’ex letterina.

Tantissimi i messaggi di auguri ricevuti, anche da personaggi noti della tv: Jonathan Kashanian, Melissa Satta, Francesca Lodo, Natasha Stefanenko e tanti altri. Naturalmente, aggiungiamo anche i nostri auguri: congratulazioni!