Ilary Blasi ruba la scena a ‘Star in the Star’: la padrona di casa, dopo lo smoking total black, ha scelto un look bianco, ecco i dettagli del suo look!

Giovedì 23 settembre è andata in onda la seconda puntata di Star in the Star, il programma condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale 5. Dopo aver guidato il timone de l’Isola dei Famosi, lady Totti è tornata in tv con un programma tutto nuovo. Diversi artisti mascherati si sfidato a colpi di travestimenti e canzoni famose: i giudici hanno il compito di svelare le identità nascoste. La padrona di casa è la ‘Star’ protagonista del programma: riesce sempre a lasciare senza parole il pubblico con il suo stile.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Ilary Blasi, una ‘Star’ in bianco: tacchi oro e maxi collana, conoscete i dettagli del suo look?

Dopo il total black del primo appuntamento, Ilary Blasi per la seconda puntata di Star in the Star ha scelto un look total white! La conduttrice si è presentata con un abito in jersey di viscosa bianco, a collo alto, con maxi spacco sulla gamba sinistra. Si tratta di un vestito firmato Amina Muaddi x Wolford che si può acquistare sul web spendendo 350 euro.

Leggi anche Ilary Blasi prontissima, ‘Star in The Star’, ma come funziona? Il meccanismo del programma

Per completare il look, la padrona di casa ha scelto scarpe e maxi collana oro. I tacchi a spillo in oro metallizzato sono firmate Le Silla mentre il grande accessorio scelto da Ilary porta la firma di De Liguoro. Con la sua bellezza Ilary riesce sempre a lasciare il segno: nel secondo appuntamento dello show la Blasi ha davvero incantato tutti!

Leggi anche Un salone pazzesco, l’avete mai visto? Ilary Blasi apre le porte di casa sua