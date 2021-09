Silvia Toffanin è un’amatissima conduttrice, ma sapete tutti in che cosa è laureata? Siamo certi che non tutti sono a conoscenza del suo titolo di studio.

L’attesa è finalmente termina! A partire da quest’oggi, Sabato 18 Settembre, e per due volte a settimane, Silvia Toffanin ci farà nuovamente compagnia col suo ‘Verissimo’. Ricco di ospiti, di interviste clamorose e di rivelazioni interessanti, il programma del weekend si appresta a regalare al suo affezionatissimo pubblico delle ore spensierate e, soprattutto, ricco di emozioni.

In attesa, però, di scoprire cosa succederà nel corso di questa prima puntata della nuova edizione di ‘Verissimo’, siete pronti a conoscere qualche cosa in più sulla sua colonna portante? Da diversi anni a questa parte, ormai, Silvia Toffanin ne è diventata la padrona di casa. Ed ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Siete curiosi, però, di sapere in che cosa è laureata? Forse non tutti lo sanno, ma ben 14 anni fa, la splendida Toffanin ha portato a terminare il suo percorso di studi. Sapete in cosa? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa, state tranquilli!

Sapete in che cosa è laureata Silvia Toffanin? Il retroscena che non tutti conoscono

Siete pronti all’inizio di questa nuova e travolgente stagione di Verissimo? Noi assolutamente si! Anzi, vi diciamo molto di più: non vediamo proprio l’ora! In attesa, però, di scoprire, cerchiamo di capire qualche cosa in più su Silvia Toffanin? Correva esattamente il 2006 quando, per la prima volta in assoluto, la splendida conduttrice prendeva le redini in mano del famosissimo programma di Canale 5. Da quel momento, sono trascorsi ben 15 anni, eppure la Toffanin continua ad essere la sua protagonista indiscussa.

Non tutti lo sapranno, ma Silvia Toffanin, seppure abbia cavalcato l’onda del successo immediatamente ed abbia dato origine ad una carriera incredibile, ha intrapreso e portato a termine il percorso di studi scelto. Sapete, infatti, in che cosa è laureata? Vi riveliamo noi ogni cosa. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, esattamente nel 2007, la conduttrice si sia laureata in Lingue Straniere con una tesi che faceva riferimento ai telefilm americani. Insomma, un titolo di studio davvero incredibile, non c’è che dire.

Cosa ci dite? Eravate a conoscenza di questo ‘retroscena’?