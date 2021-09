L’attore della saga di Harry Potter ha avuto un malore: è stato trasportato in ospedale

L’attore della saga di Harry Potter ha avuto un malore ed è stato portato in ospedale: cos’è successo.

Una notizia che ha subito destato grande preoccupazione da parte dei fan dell’amatissima saga di Harry Potter. Una saga che, in questi anni, ha avuto un successo straordinario e che ancora oggi, a distanza di anni, continua ad essere super amata.

Proprio uno dei protagonisti ha avuto un malore ed è stato subito soccorso, e portato in ospedale. L’attore si trovava sul campo di golf Whistling Straits, circondato da numerose celebrità, e all’improvviso è caduto al suolo. Ma vediamo insieme nel dettaglio cos’è successo.

Malore per l’attore della saga di Harry Potter: è stato trasportato immediatamente in ospedale

La notizia che vi abbiamo appena dato, è stata diffusa immediatamente e non ha potuto non preoccupare i fan dell’amatissimo attore. Tom Felton, protagonista della saga di Harry Potter, è stato trasportato in ospedale per un malore.

Il suo ruolo nella famosa e seguitissima saga, di Draco Malfoy, ha fin dal primo capitolo, conquistato. Ancora oggi, a distanza di anni, dall’uscita dell’ultimo capitolo, continua a riscuotere il successo, tutto meritato. Ma tornando a noi, proprio Felton, la star interprete di Malfoy, nemico di Harry Potter, ha avuto un malore.

L’attore mentre partecipava a una partita di golf, sembrerebbe non essersi sentito bene. Giovedì 23 settembre, la star si trovava in Wisconsine e ad un certo punto, è caduto al suolo. I soccorsi sono arrivati immediatamente ed è stato trasportato via, lontano dal campo. Tom Felton, dalle foto che sono state diffuse, è apparso cosciente, mentre veniva trasportato in barella. Aspettiamo, al momento, maggiori notizie sulle sue condizioni di salute, in attesa di ricevere anche sue dichiarazioni.