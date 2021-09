Matrimonio a prima vista, sta per partire la nuova edizione: svelata la data di inizio.

Matrimonio a prima vista è un programma televisivo seguitissimo. Il format prevede la celebrazione del matrimonio fra persone che non si conoscono, e la scelta viene fatta da tre esperti. Le coppie si vedono per la prima volta proprio il grande giorno.

Dopo il sì, i due sposini trascorrono circa un mese insieme, per cercare di capire se possa o meno nascere l’amore, o comunque, un interesse. Soltanto quando il periodo stabilito è terminato, dovranno arrivare davanti agli esperti e decidere se separarsi o continuare a stare insieme. L’ultima edizione andata in onda ha avuto un successo incredibile, impossibile dimenticare Francesco e Martina, che dopo il sì, alla scelta finale, sono convolati di nuovo a nozze pochi giorni fa. Adesso, è arrivato l’annuncio che tutti aspettavano, sta per succedere davvero!

Matrimonio a prima vista, l’annuncio che tutti aspettavano: quando parte la nuova edizione

Su Real Time uno dei programmi che negli ultimi anni ha avuto un successo incredibile, è Matrimonio a prima vista. Un format in cui si formano tre coppie, scelte da tre esperti, sulla base di di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici.

Proprio da pochissimo, per quanto riguarda il programma, è stato dato l’annuncio che tutti aspettavano da tempo: la nuova edizione sta per partire e manca pochissimo. Come riportato sul profilo instagram di Real time, la nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia arriva martedì 5 ottobre alle 21.20, su Real time!

Nuove coppie saranno protagoniste del format. Tra gli esperti, per questa edizione, c’è una new entry, Andrea Favaretto, che si aggiunge a Nada Loffredi e Mario Abis. E allora, tutti pronti per seguire la nuova edizione?