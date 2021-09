E’ l’amatissima attrice di Una vita: la riconoscete in questo bellissimo scatto social?

Una vita è una telenovela spagnola, che in questi anni, ha toccato un enorme successo. Fin dal suo esordio, e ancora oggi, non smette di conquistarci. In Spagna va in onda dal 15 aprile 2015 al 4 maggio 2021, in Italia dal 22 giugno 2015 su Canale 5.

Leggi anche Nella soap opera Una vita è Felipe: oggi l’attore è completamente diverso dal suo personaggio

E’ ambientata tra gli anni 1899 e 1920, e si concentra sulle storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias. In questa avvincente telenovela, i colpi di scena sono all’ordine del giorno, e per questo, i telespettatori, restano continuamente coinvolti da quanto viene trasmesso. Osservate con attenzione lo scatto che vi abbiamo mostrato: qui, è fotografata, una bellissima e bravissima attrice. Proprio in Una vita, interpreta un personaggio di punta: l’avete riconosciuta così?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

In Una vita interpreta quel personaggio: riuscite a riconoscere l’attrice in questo scatto social?

Una vita è una telenovela spagnola in onda dal 2015. La trama racconta la storia di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias. Dalla prima stagione, dove abbiamo visto al centro dell’attenzione, l’amore tra Manuela e German, fino ad oggi, sono continui i colpi di scena.

Leggi anche La riconoscete? L’attrice della soap opera Una Vita incanta in questo particolare scatto social

Tanti i personaggi che hanno fatto parte e che ancora oggi fanno parte di Una vita, e non mancano le new entry. Come vi abbiamo già svelato, nella foto che vi abbiamo mostrato in alto, è fotografata un’amatissima attrice, presente nel cast della soap opera. Così, in questo bellissimo scatto social, riuscite a riconoscerla? Ma soprattutto, riconoscete il suo personaggio?

Ebbene sì, l’attrice è la bellissima e bravissima Rebeca Alemany, interprete del personaggio di Donna Lolita. Lo scatto social è stato pubblicato sul suo profilo instagram, nel 2017, ed è stato accolto da numerosi commenti, tutti complimenti meritatissimi. L’attrice appare raggiante e bellissima.