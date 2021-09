GF Vip, “La Volpe odiosa”: il duro attacco all’opinionista arriva proprio da lei; cosa è successo durante la diretta di ieri.

Una puntata scoppiettante, quella di ieri del GF Vip 6. Durante la diretta è accaduto davvero di tutto! Tanti i confronti super accesi a cui abbiamo assistito, come quello tra Greta, la fidanzata di Gianmaria Antinolfi, e Soleil, o quello tra Valentina, la ex di Tommaso Eletti, e alcuni concorrenti. Il confronto più atteso, però, era quello tra le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Nei giorni scorsi, tra le due è scoppiata una vera e propria lite social, in seguito ad uno scatto postato dalla moglie di Bonolis in compagnia di Giancarlo Magalli, acerrimo nemico della Volpe.

Durante la puntata di ieri le due hanno avuto modo di parlare di persona…si sono chiarite? Non proprio. Ma in attesa di scoprire nuovi sviluppi, c’è un’altra cosa che ha attirato l’attenzione dei fan. Un commento non proprio piacevole rivolto ad Adriana Volpe… ecco chi l’ha scritto!

GF Vip, il duro attacco ad Adriana Volpe arriva dai social: è una ex concorrente del reality

C’è chi è dalla parte della Bruganelli, chi dalla parte della Volpe. Quel che è certo è che le due opinioniste del GF Vip 6 stanno creando quasi più dinamiche dei concorrenti stessi! Ma chi non è dalla parte di Adriana Volpe è una sua ex coinquilina della edizione del GF Vip 4, che, ieri sera, ha commentato la puntata su Twitter.

Parliamo di Rita Rusic, che ha rivolto ad Adriana Volpe parole tutt’altro che piacevoli, definendola “odiosa”. Date un’occhiata ad i tweet apparsi ieri sera, durante la puntata:

Eh si, un attacco non poco velato, quello della Rusic. La Volpe replicherà sui suoi social o finirà qua? Non ci resta che attendere eventuali novità. E voi, avete seguito la puntata di ieri del reality show di Canale 5?