Amici 2021, chi è Tommaso: età, Instagram, fidanzata, genitori e cognome

Tommaso è tra i giovanissimi cantanti di Amici 2021, ma cosa sappiamo su di lui? A partire dall’età fino al lavoro dei suoi genitori: tutti i dettagli.

Amici 2021 è iniziato da solo due settimane, eppure si è già rivelato davvero imperdibile. In onda, per la prima volta in assoluto, la Domenica pomeriggio, il talent di Maria De Filippi ha iniziato davvero alla grande. E il motivo è piuttosto semplice. Con delle incredibili new entry nel parterre dei professori e una classe davvero fenomenale, questa edizione del talent ha tutte le carte in regola per dimostrarsi davvero imperdibile. In attesa, però, di scoprire cosa succederà e, soprattutto, quali saranno i talenti che avranno il pass diretto per la fase finale del programma, scopriamo qualche cosa in più su di loro.

Tra i giovanissimi talenti che hanno preso parte a questa nuova edizione di Amici, c’è anche lui: Tommaso. Entrato a far parte della scuola nel corso della prima puntata del talent, il cantante ha saputo impressionato tutti per la sua incredibile voce. Cosa sappiamo, però, su di lui? Siete pronti a scoprire ogni cosa? Di seguito, vi diremo la sua età, la sua vita privata e il lavoro dei suoi genitori.

Chi è Tommaso, giovanissimo cantante di Amici 21: età, cognome e genitori

Tommaso Cesana è nato a Padova. Ed ha ben 18 anni. Insomma, è davvero giovanissimo. Eppure, a quanto pare, sembrerebbe che abbia le idee molto chiare sul suo futuro. Da sempre appassionato di musica, Tommaso si nutre di canto. Ed è proprio per questo motivo che, da quanto si legge dal web, sembrerebbe che abbia iniziato a scrivere canzoni alla sola età di 13 anni. Oltre al canto, ha altri hobby? A quanto pare, assolutamente si! Nella sua vita, infatti, non sembrerebbe che ci sia soltanto la musica, ma anche lo sport, gli amici e i viaggi.

Cosa sappiamo sui suoi genitori? Purtroppo, le informazioni che abbiamo in merito sono davvero pochissime. Da quanto si legge, però, sembrerebbe che entrambi siano due medici.

Instagram e fidanzata

Seppure giovanissimo, Tommaso è felicemente fidanzato. La sua compagna, infatti, si chiama Vittoria. Ed è davvero bellissimo. Ha canali social? Assolutamente si! Seppure poco attivo su Instagram, il buon Cesana è seguitissimo.

