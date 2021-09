In questo scatto è fotografata la bellissima attrice de Il Segreto: così, lontano dal suo personaggio, la riconoscete?

In questi otto anni, Il Segreto è andato avanti senza mai arrestarsi e facendoci vivere emozioni senza fine. La soap opera ha portato in scena migliaia di episodi con dodici stagioni da vivere a pieno. Il 28 maggio 2021, è terminata, con un’ultima spettacolare puntata.

In Spagna, la chiusura è avvenuta l’anno scorso, perchè, come sappiamo, ha avuto inizio con qualche anno di anticipo e la messa in onda delle puntate ha avuto una durata diversa. Dalla prima stagione, dove, abbiamo visto al centro dell’attenzione, l’amore tra Tristan e Pepa, fino all’ultima, è stato un crescendo di emozioni. Tanti i personaggi che abbiamo avuto il piacere di amare, e tra i tanti, c’è anche l’attrice che vi abbiamo mostrato in foto. Questa, com’è evidente, è una foto social: così, la riconoscete?

La bellissima attrice de Il Segreto lascia senza fiato in questo scatto: la riconoscete?

Dopo tanti colpi di scena, con intrighi, morti improvvise, clamorosi ritorni e tanto tanto amore, Il Segreto ha chiuso i battenti, per noi, quest’anno. In Spagna, la chiusura è avvenuta l’anno scorso. Un’ultima puntata che ha decisamente lasciato il segno, lasciando i telespettatori senza parole.

Il cast della telenovela è immenso, tanti gli attori e le attrici che hanno animato le ‘strade’ di Puente Viejo. E tra le bellissime e bravissime attrici, c’è anche l’attrice che vi abbiamo mostrato in foto. Vedendola, così, in questo scatto social, la riconoscete? Ruth Llopis ha interpretato ne Il Segreto Adela.

Nella soap ha stretto un bellissimo e forte legame con Carmelo. L’avevate riconosciuta? Llopis è bellissima in questa immagine resa nota sul suo profilo instagram. Lo era nella telenovela e lo è ancora adesso.