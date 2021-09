Si sono sposati a Matrimonio a prima vista Italia, ma pochi mesi dopo le loro nozze la decisione clamorosa: l’avreste mai detto?

Matrimonio a prima vista Italia è uno dei programmi più seguiti nel nostro paese. Andata in onda per la prima volta in assoluto nel 2016, la trasmissione ha riscosso un successo impressionante sin dal primo momento. Ed ancora adesso, nonostante siano passati sette stagioni dalla sua prima, il programma continua ad essere amatissimo e seguitissimo. Tra qualche settimana, come ben sapete, andranno in onda i nuovi episodi, ma in attesa volete fare un passo indietro nel tempo insieme a noi? E, soprattutto, siete curiosi di sapere cosa fanno oggi alcune delle sue ex coppie?

In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di Martina e Francesco. Che, a distanza di poco più di un anno dalle loro nozze a Matrimonio a prima vista Italia hanno deciso di rinnovare le loro promesse. Cosa sappiamo, invece, di Steven e Sara? La coppia, come ricorderete, sono convolati a nozze nel corso della seconda edizione, ma cos’è successo dopo? Non tutti lo sanno: la decisione ‘choc’.

Decisione ‘choc’ dopo le nozze a Matrimonio a prima vista Italia: non tutti lo sanno

Protagonisti indiscussi della seconda edizione di Matrimonio a prima vista Italia, Steven e Sara hanno avuto un percorso davvero incredibile. Come dimenticare, ad esempio, il loro viaggio nozze? Ebbene: è davvero impossibile, ammettiamolo! Cos’è successo, però, subito dopo? Sappiamo benissimo che, una volta terminato l’esperimento coi riflettori, la coppia ha deciso di continuare a vivere la loro storia d’amore. Sapete, però, la clamorosa decisione presa qualche mese dopo le loro nozze?

Matrimonio a prima vista Italia, come ricorderete, è composta da due ‘fasi’. La prima consiste nell’apprendere la decisione della coppia sul finire del programma. La seconda, invece, consiste nel rivedere la coppia sei mesi dopo la fine dell’esperimento. E scoprire, quindi, cosa hanno deciso entrambi. Ebbene: è proprio in questo preciso momento che Steven e Sara hanno comunicato la loro decisione. Ad oggi, quindi, sono ancora una coppia? Assolutamente no! A distanza di tempo dalla loro partecipazione, Sara e Steven non sono più insieme. Anzi, il simpaticissimo napoletano ha ritrovato l’amore. Ed è anche diventato papà.

