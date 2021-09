Sophie Codegoni, dolorosa confessione: “È successo prima di Uomini e Donne”, bruttissimo episodio

La drammatica confessione di Sophie Codegoni al GF Vip colpisce tutti: riguarda un brutto episodio capitato a sua madre Valeria.

È andata in onda lunedì 27 settembre un’altra puntata del GF Vip 6 ricca di emozioni: reclusi nella stessa casa da più di due settimane, i concorrenti si stanno conoscendo sempre di più e si stanno mostrando al pubblico anche in una veste un po’ più ‘vulnerabile’.

Ha colpito molto la confessione di una delle protagoniste del cast di questa edizione: l’ex tronista Sophie Codegoni si è lasciata andare ad un racconto molto personale e doloroso che vede coinvolta in primis la sua mamma.

Sappiamo che i genitori della bellissima modella sono separati da molti anni e con entrambi ha un bel rapporto. Riguardo alla madre, Sophie ha raccontato di essere legatissima a lei: “È la mia spalla e io sono la sua spalla. Mi manca sempre, io la penso sempre”, ha detto la ragazza in confessionale.

Vediamo allora cosa è accaduto esattamente.

GF Vip, la confessione di Sophie Codegoni gela tutti: gravissimo episodio

“Mia mamma stava con quest’uomo, eravamo a un pranzo tutti insieme finché questo uomo non si è arrabbiato particolarmente…In quel momento noi eravamo in tanti e cercavamo di toglierlo […] mi son sentita responsabile perché io ero lì, vedevo tutto però non riuscivo a fare niente”, ha raccontato la Codegoni tra le lacrime.

Un momento bruttissimo, che ha avuto ripercussioni molto forti su di lei: “Dopo questo episodio ero un ghiaccio”, ha rivelato.

In puntata Sophie ha anche riconosciuto che la sofferenza vissuta le ha regalato comunque tanta forza e un’unione con la sua mamma. Signorini ha poi ricordato l’esperienza della concorrente come tronista di Uomini e Donne: “Hai respinto quasi 400 corteggiatori, ti faccio una domanda forse un po’ scomoda: pensi che alla base di questa difficoltà di accettare il mondo maschile ci sia questa presenza ingombrante del compagno che ha avuto tua mamma, che ti ha comunque segnata come donna?”.

Un’analisi che Sophie ha condiviso spiegando inoltre che questa storia risale a un paio di mesi prima del suo ingresso a Uomini e Donne: “Stavo cercando l’amore in un momento in cui l’amore aveva rovinato la mia vita, però io ci credo. Avevo tanta e ho tanta paura”.