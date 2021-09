Durante il suo percorso a Vite al Limite, la paziente è dimagrita più di 100 kg: la sua vita oggi è rivoluzionata, vederla vi lascerà di stucco.

La storia che vi racconteremo tra qualche istante, ne siamo certi, vi lascerà davvero a bocca aperta. E il motivo è piuttosto semplice. Entrata a far parte di Vite al Limite con un peso che superava di gran lunga di 250 kg, la paziente del dottor Nowzaradan si è seriamente impegnata a seguire il regime alimentare impostole dal chirurgo iraniano. E, a fine percorso, è riuscita a dimagrire più di 100 kg. Un risultato davvero impressionante e sorprendente, non c’è che dire! Procediamo, però, con ordine! Prima di mostrarvi com’è adesso la paziente e di scoprire com’è cambiata la sua vita oggi, vi raccontiamo in breve la sua storia. E, soprattutto, vi spieghiamo perché, all’età di ben 25 anni, era riuscita a raggiungere un peso di 278 kg.

Era esattamente la sesta stagione di Vite al Limite quando la giovanissima paziente ha chiesto aiuto al dottor Nowzaradan per riappropriarsi della sua vita. Da quel momento, tutto è cambiato. Ad oggi, la donna non soltanto sembra essere tutt’altra persona, ma ha anche rivoluzionato la sua vita. Cos’è successo.

A Vite al Limite è dimagrita più di 100 kg: com’è oggi? Impressionante

La storia di questa giovanissima paziente di Vite al Limite è piuttosto drammatica. Sebbene la sua giovanissima età, Sarah Neeley ha dovuto fare i conti con un passato davvero difficile. Non soltanto la separazione dei suoi genitori, ma anche l’alcolismo di suo padre e l’atteggiamento violento nei confronti di sua madre hanno determinato un’unica conseguenza: sfogare la rabbia e il dolore nel cibo. Sin da piccolissima, infatti, Sarah era obesa. E, dopo il forte trauma dell’aborto, ha sentito l’esigenza di riprendere in mano le redini della propria vita.

Il percorso di Sarah nella clinica di Houston è stato pazzesco. Sin da subito intenzionata a ritornare in forma, la Neeley è stata una paziente incredibile, tanto da riuscire a dimagrire più di 100 kg. Da un peso iniziale di ben 291 kg, infatti, la giovanissima venticinquenne è arrivata ad un peso di 178 kg. Oggi com’è? Eccola:

Non soltanto è dimagrita ancora di più, ma Sarah è anche convolata a nozze ed è diventata mamma. Complimenti!