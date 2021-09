La casa di Matilde Brandi è un autentico ‘gioiello’: ve ne innamorerete a prima vista!

La bella ed elegante Matilde Brandi ha una casa davvero incantevole: le foto social dell’ex gieffina la mostrano in tutto il suo splendore.

La vulcanica Matilde Brandi, famosissima ballerina ed ex concorrente della scorsa edizione del GF Vip, è una donna dallo stile impeccabile: sempre in gran forma ed elegantissima, riesce sempre ad esprimere il suo gran gusto.

A partire dagli outfit fino ai dettagli della sua strepitosa casa, la ballerina romana ha una cura eccellente dei particolari: avete mai visto dove abita? Resterete incantati!

Matilde Brandi, la sua casa è meravigliosa: i dettagli vi conquisteranno

Dalle foto che Matilde è solita postare sul suo profilo Instagram è possibile notare che la sua splendida abitazione è il risultato dell’unione di diversi stili e che a dominare sono i colori chiari.

Incantevole il terrazzo con vista sulla Capitale, adornato da piante e pezzi d’arredo in midollino. Impossibile non notare i tappeti con disegni geometrici in salotto: in quest’ambiente i colori vanno dall’oro al rosso, dal nero al bianco.

Tanti i vasi e gli specchi vintage che conferiscono alla casa uno stile molto personale. Non tutti sanno che la Brandi è anche molto brava a dipingere: alle pareti possiamo ammirare molti dei suoi quadri ispirati all’arte di Jackson Pollock.

Pazzesca la scalinata bianca su cui Matilde fa spesso foto da postare su Instagram, scommettiamo che anche voi la trovate irresistibile!

A completare l’opera, il favoloso parquet: che dire, complimenti!