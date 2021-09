Elisabetta è tra le allieve di Amici 2021, ma cosa sappiamo? Dall’età alla sua più grande passione: tutti i dettagli sulla sua vita.

Era già successo con Andreas Muller ed adesso è capitato nuovamente: dopo l’eliminazione dalla scorsa edizione, Elisabetta è tra le allieve di Amici 2021. Ricordate la sua storia? La giovanissima cantante era entrata a far parte della scuola dopo aver vinto la sfida con Arianna Gianfelici. Qualche settimana più tardi dal suo ingresso, però, Arisa ha deciso di ‘rimpiazzarla’ con Gaia Di Fusco, promettendole un banco nell’edizione successiva. Ebbene: è trascorso poco meno di un anno da questa promessa, eppure si può dire ampiamente che è stata mantenuta.

Nel corso della puntata di Domenica 26 Settembre, infatti, la giovanissima Elisabetta si è seduta tra i banchi di scuola. Ed ha iniziato il suo percorso ad Amici. Cosa ne sarà di lei quest’anno? La cantante riuscirà ad ottenere il pass per il serale? Chi lo sa, anche se glielo auguriamo! Nel frattempo, però, scopriamo qualche cosa in più su di lei.

Chi è Elisabetta di Amici 2021: età, passioni e da dove viene

In attesa di poter scoprire come si evolverà il cammino di Elisabetta ad Amici 2021, scopriamo qualche cosa in più su di lei.

Stando a quanto si apprende dal web, Elisabetta è nata in Emilia Romagna, con esattezza a Faenza, nel 1999. Molto presto, si legge che si trasferisce a Firenze. Ed è qui che, da quanto si legge, ha frequentato l’International School of Florence. Infine, sembrerebbe che abbia anche proseguito i suoi studi in musica jazz.

Ha altre passioni oltre alla musica? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si. Oltre alla sua incredibile predisposizione per il canto, Elisabetta avrebbe anche la passione per la fotografia.

Instagram e fidanzato

Cosa sappiamo, infine, sulla sua vita privata? Anche in questo caso, purtroppo, poco e niente. Da come abbiamo potuto constatare dal suo profilo instagram, però, sembrerebbe che sia dolcemente fidanzata. Non abbiamo tantissime informazioni in merito sul ragazzo che le fa battere il cuore. A quanto pare, però, i due sono innamoratissimi ed affiatatissimi.

Avete sentito la sua voce? È davvero pazzesca, vero?