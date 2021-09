GF Vip, c’è un dettaglio nel look di Lulù che ha colpito tutti: voi lo avete notato? Ecco di cosa si tratta e qual è il segreto.

Il GF Vip 6 è iniziato solo da qualche settimana, ma nella casa più spiata della tv è successo già di tutto. Prime liti e prime discussioni accese, ma anche primi flirt. Come quello tra Manuel Bortuzzo e Lulù, una delle tre principesse Selassié: insieme alle sorelle Clarissa e Jessica, gareggiano come concorrente singolo.

E come le sorelle, Lulù ha colpito tutti con il suo look. Abiti eccentrici e make up super marcati, Lulù non passa di certo inosservata. C’è un dettaglio in particolare ad aver colpito i telespettatori. Voi lo avete notato? Vi sveliamo tutto!

GF Vip, il dettaglio nel look di Lulù che non tutti hanno notato: il trucco ‘segreto’ della principessa

Per alcuni è molto più bella senza trucco, ma Lulù non nasconde la sua passione per il make up. Nella casa del GF Vip, la principessa di Etiopia ama sfoggiare trucchi elaborati, spesso caratterizzati da una linea di eyeliner ben visibile e da rossetti dalla tonalità accesa. C’è anche un altro dettaglio, però, che spesso completa i suoi make up.

Non tutti lo hanno notato, ma Lulù spesso sfoggia delle piccole lentiggini sul naso e sulle guance. Ebbene, non si tratta di macchie naturali! Lulù le disegna con una matita apposita, per completare il suo make up.

E voi, state seguendo il percorso di Lucrezia e delle sue sorelle nella casa del GF Vip? Con ogni probabilità, come avvenuto anche nelle edizioni passate, ad un certo punto del reality le tre sorelle saranno “divise” e continueranno a giocare come concorrenti singoli. Vi piacerebbe vederle arrivare in finale?