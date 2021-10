Nel corso della sua intervista a Verissimo, Giancarlo Magalli ha raccontato la verità sulla foto con Sonia Bruganelli, la replica in diretta.

Per giorni e giorni, non si è fatto altro che parlare di loro: Giancarlo Magalli e Sonia Bruganelli! Poco meno di una settimana fa, l’opinionista del GF Vip ha condiviso una foto in compagnia dell’amatissimo e simpaticissimo conduttore televisivo. E, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato il web. Perché? Il motivo è piuttosto semplice: come detto da Alfonso Signorini nel corso della diretta di Lunedì 27 Settembre, Magalli non è un Magalli qualunque, bensì l’acerrimo ‘nemico’ di Adriana Volpe, compagna di viaggio di Sonia nel famosissimo reality di Canale 5.

Ma cos’è successo la sera ‘incriminata’? È reale la versione che Sonia Bruganelli ha raccontato nel corso dell’ultima diretta del GF Vip? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! Nel corso di una sua recentissima intervista a Verissimo, sembrerebbe che il buon Magalli abbia raccontato tutta la verità sulla foto. E abbia clamorosamente smentito la versione della Bruganelli. Scopriamo insieme cos’è successo.

Giancarlo Magalli racconta la verità sulla foto con Sonia Bruganelli: cos’è successo

A distanza di poco meno dall’inizio del ‘caso’, Giancarlo Magalli ha raccontato tutta la verità sulla foto scattata in compagnia di Sonia Bruganelli. Stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe che il simpaticissimo conduttore abbia clamorosamente smentito la versione dell’opinionista del GF Vip.

Alla padrona di casa di Verissimo, infatti, Giancarlo Magalli ha raccontato chiaramente che la foto scattata in compagnia di Sonia Bruganelli era una provocazione per Adriana Volpe. E che entrambi lo sapevano! “Era una foto fatta con un’amica. Sonia l’ha voluta fare perché le piace scherzare e punzecchiare”, ha detto il buon Magalli a Silvia Toffanin.

Insomma, un rivelazione davvero clamorosa, non c’è che dire.

La replica di Sonia al GF Vip

Appena iniziata la diretta di Venerdì 1 Ottobre del GF Vip, Alfonso Signorini non ha perso occasione di poter aggiornare di questa ultima novità le dirette interessate. È per questo motivo che la reazione di Sonia Bruganelli non si è affatto fatta attendere. Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la provocazione sia confermata, ma che anche lui abbia cavalcato la cresta dell’onda. Proprio a tal proposito, infatti, ha detto: “Credo che avendo visto tutto questo clamore, ha detto ‘sono l’unico che non ci guadagna?’, giustamente”. “È andato a Verissimo. Non mi sembra che Magalli lo intervistassero da tanto tempo”, ha concluso la bella Sonia.

