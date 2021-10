L’Eredità, chi è la professoressa Samira: età, origini, vita privata e dove l’abbiamo già vista

Ripartita questa settimana la nuova stagione de L’Eredità porta con sé una serie di novità, prima fra tutte la nuova professoressa Samira.

Iniziata lunedì 27 settembre, la settimana in corso ha visto ripartire i due programmi preserali più seguiti della tv, L’Eredità e Striscia la Notizia.

Su Rai 1 Flavio Insinna ha quindi presentato la nuova stagione del quiz che da tanti anni tiene incollati alla tv milioni e milioni di telespettatori: come accade ogni anno, il gioco si è arricchito di alcune nuove regole e, dettaglio non da poco, in studio è presente una nuova professoressa.

Si chiama Samira Lui: capelli ricci, viso incantevole e fisico da modella, conosciamo meglio il nuovo volto della famiglia de L’Eredità.

L’Eredità, curiosità sulla nuova professoressa Samira: non è affatto un volto nuovo in tv

Samira, la cui bellezza esotica ha conquistato subito il pubblico di Rai 1, ha 23 anni e viene da Udine.

E’ nata e cresciuta in Italia, ma suo padre è senegalese. Il suo profilo Instagram è seguito da quasi 52 mila follower e quello condotto da Flavio Insinna non è il primo programma a cui partecipa.

Nel 2017 infatti arrivò terza a Miss Italia partecipando al concorso con la fascia di Miss Friuli Venezia. Inoltre, ha vinto il titolo di Miss Chef 2017, a cui prese parte presentando il suo Frico, tipica ricetta a base di formaggio della tradizione friulana.

Insomma, Samira è certamente una delle novità più belle di quest’anno a L’Eredità, siete d’accordo?