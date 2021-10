Uomini e Donne, chi è Samuele: età, Instagram e curiosità sul corteggiatore di Roberta

Uomini e Donne, chi è Samuele: età, Instagram e curiosità sul nuovo corteggiatore della tronista Roberta.

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata solo da qualche settimana, ma i colpi di scena sono stati già tantissimi nello studio di Maria De Filippi. Nuovi tronisti, nuove esterne e nuove conoscenze: nasceranno nuovi amori nella trasmissione di Canale 5? Staremo a vedere! Nel frattempo, la tronista Roberta sta conoscendo alcuni corteggiatori. Dopo il feeling iniziale con Luca, la ragazza sembra essere interessata molto anche a Samuele.

Con quest’ultimo è uscita in esterne dopo averlo incontrato tramite Witty e sembra proprio che tra i due ci sia già del forte interesse. In attesa di scoprire come andrà avanti la loro frequentazione, conosciamo qualcosa in più sul nuovo corteggiatore.

Uomini e Donne, Samuele è il nuovo corteggiatore di Roberta: avete visto il suo profilo Instagram?

Si è fatto notare subito a Uomini e Donne, nonostante sia arrivato in studio da pochissimo. Parliamo di Samuele, il nuovo corteggiatore di Roberta. Quest’ultima ha deciso di eliminare tutti i ragazzi in studio per lei, tenendo solo Luca. Successivamente ha conosciuto nuovi ragazzi, che hanno chiamato per lei dopo aver visto la clip di presentazione. Tra questi, è stato proprio Samuele uno di quelli che la hanno colpita maggiormente. Al momento di lui non si sa molto, ma abbiamo trovato il suo canale Instagram. Il suo cognome è Carniani ed è così che possiamo trovarlo sui social. Lì troverete diversi scatti del corteggiatore, originario della Toscana, che lavora nell’azienda di famiglia che si occupa di espositori per gioielli. Eccone uno:

Stando alle anticipazioni dell’ultima registrazione trapelate sul web, Roberta ha portato nuovamente Samuele in esterna dopo la prima volta. Scatterà la scintilla tra i due protagonisti del trono Classico? Non ci resta che seguire le prossime puntate: appuntamento dal lunedì al venerdì, su Canale 5, a partire dalle ore 14 e 45.