Jason Momoa è una vera e propria star, ma anche sua moglie è famosissima: l’avete mai vista?

Impossibile non amarlo ed apprezzarlo, Jason Momoa è un attore di grande successo. Classe 1979, nasce nelle Hawaii. Nel 1998 inizia a lavorare come fotomodello per il designer internazionale Takeo. Vince nel 1999 il titolo di modello dell’anno e miglior bellezza maschile delle Hawaii.

Leggi anche Nozze in spiaggia per l’attrice: una location da sogno per celebrare l’amore

Grazie a questa popolarità raggiunta, viene notato dai produttori di Baywatch, che lo aggiungono alla serie televisiva nel personaggio di Jason Ioane, nelle ultime due stagioni. Da questo momento, la carriera dell’attore esplode. Momoa è conosciuto principalmente per aver interpretato il personaggio di Ronon Dex nella serie Stargate Atlantis, di Khal Drogo ne Il Trono di Spade, di Aquaman e di tanti altri ancora. Della sua carriera conosciamo praticamente tutto, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Avete mai visto sua moglie? E’ anche lei una celebre star!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Avete mai visto al moglie di Jason Momoa? E’ una celebre star

E’ conosciuto per aver interpretato il personaggio di Ronon Dex nella serie Stargate Atlantis, di Khal Drogo ne Il Trono di Spade, di Aquaman e di Conan il barbaro nel film del Conan the Barbarian, del 2011. Jason Momoa oggi è una vera e propria star.

Leggi anche Un cambiamento pazzesco! La dieta di Noemi spiegata dalla nutrizionista, come ha fatto

Nato nelle Hawaii, ha cominciato a lavorare come modello. Dopo aver vinto un importante titolo, viene notato dai produttori di Baywatch, che lo inseriscono nella serie televisiva, nelle ultime due stagioni. E’ da quel momento che la carriera dell’attore esplode. Jason è famosissimo, ma, come vi abbiamo già detto, anche sua moglie è una celebre star: l’avete mai vista?

Lei è Lisa Bonet, un’attrice statunitense, nota per aver preso parte al telefilm I Robinson con Bill Cosby. Ma sono tantissimi i film in cui l’abbiamo potuta vedere, sarebbe difficile citarli tutti. La coppia ha due figli, nati nel 2007 e nel 2008. Nel 2017 sono convolati a nozze.