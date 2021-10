Luce dei tuoi occhi, cambia tutto: arriva la conferma ufficiale; cosa accadrà per la prossima puntata della fiction di Canale 5.

La toccante storia di Emma Conti sta appassionando i telespettatori di Canale 5. È la protagonista di Luce dei tuoi occhi, la nuova fiction Mediaset che narra le vicende di una etoile, tornata a Vicenza per ritrovare la figlia. Le prime due puntate della serie sono andate in onda di mercoledì sera, ma ci sarà un cambiamento nella prossima settimana.

LEGGI ANCHE —–>Anticipazioni Luce dei tuoi occhi terza puntata: Emma farà una scoperta ‘choc’

Un cambio di programmazione che i fan della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno dovranno tenere a mente, per non perdersi i nuovi episodi. Scopriamo tutto nei dettagli.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Luce dei tuoi occhi, arriva la conferma: quando andrà in onda la prossima puntata

Luce dei tuoi occhi passa al martedì sera! La terza puntata della fiction di Canale 5 andrà infatti in onda martedì 5 ottobre e non mercoledì 6 ottobre. Le prime due puntate della serie sono andate in onda di mercoledì, ma perché questo cambiamento? Con ogni probabilità, per evitare la sovrapposizione con la partita Italia Spagna, di Nations League, trasmessa su Rai Uno. Il cambio giorno, quindi, dovrebbe interessare soltanto il terzo appuntamento della fiction, per poi tornare alla messa in onda di mercoledì. Martedì sera, Luce dei tuoi occhi si “sfiderà” con la serie tv Morgane – Detective Geniale, in onda su Rai Uno. Quest’ultima ha ottenuto grande successo in termini di ascolti: chi vincerà lo ‘scontro’ del martedì sera?

Appuntamento quindi a martedì sera per una nuova, avvincente, puntata di Luce dei tuoi occhi. Le anticipazioni lasciano prevedere che sarà una puntata imperdibile: Emma farà una scoperta che la lascerà senza parole e che riguarda la famiglia di Enrico, a cui è sempre più vicina… Verrà fuori qualcosa di incredibile, che metterà Emma in una situazione davvero complicata.