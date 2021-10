Flora Canto e quel ‘cibo’ particolare: cosa mangia per essere così bella in forma

Flora Canto e quel ‘cibo’ particolare mostrato sui social: cosa mangia per essere così bella in forma.

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Flora Canto non perde mai occasione di condividere ogni cosa con i suoi follower, in particolare sul suo profilo instagram. Una delle notizie più belle l’ha annunciata proprio qui, quella di essere in attesa per la seconda volta.

E sempre sui social, ha dato la lieta notizia, la nascita del piccolo Niccolò, nato nel mese di luglio. La foto insieme al suo compagno con tra le braccia il bambino, ha emozionato proprio tutti. Ma lo sappiamo, la bella Canto, pubblica post di ogni genere. Proprio qualche giorno fa, ha reso nota una pietanza dall’apparenza molto gustosa, semplice e veloce da preparare.

Flora Canto e quel ‘cibo’ particolare: cosa mangia per essere sempre in forma

Flora Canto sembra vivere un momento magico, dopo la nascita del piccolo Niccolò, nel mese di luglio, ha ricevuto una grande sorpresa. Il suo compagno, il simpaticissimo comico Enrico Brignano le ha fatto la proposta di matrimonio.

Proposta che è arrivata sul palco dell’Arena di Verona, mentre era in atto lo spettacolo Un’ora solo vi vorrei. Flora, a pochi mesi dal parto, è già ritornata in ottima forma, ma quale è esattamente il suo segreto? E’ solita spesso condividere le pietanze che prepara e che gusta, e proprio negli ultimi giorni, ha pubblicato un post di un buon cibo.

“Quando un toast integrale con salmone e Avocado incontra i carciofi fritti” , è proprio questo il piatto che la Canto sembrerebbe aver mangiato. A quanto pare, anche lei si concede qualche volta uno sfizio, e non manca di mostrarlo ai suoi attentissimi follower. Infatti, sbirciando sul suo profilo, sono diversi i piatti resi noti, e vederli, fa venire davvero l’acquolina in bocca.