“Uomini e donne? Solo se mi pagassero bene”: l’ex del GF Vip pronto a rimettersi in gioco nella trasmissione di Maria De Filippi.

Tanti ex volti di Uomini e Donne sono approdati al GF Vip. Basti pensare, per quanto riguarda quest’anno, all’ex corteggiatrice Soleil Sorge o alla recente ex tronista Sophie Codegoni. Ma se avvenisse il contrario? Se un ex gieffino finisse sul trono della famosa trasmissione di Maria De Filippi?

A parlare di questa possibilità è stato proprio lui, sottolineando, però, che parteciperebbe a Uomini e Donne solo se venisse pagato molto bene. Scopriamo i dettagli di questa confessione.

“Uomini e donne? Solo se mi pagassero bene”: la confessione dell’ex concorrente del GF Vip

Dopo Temptation Island e il Grande Fratello Vip, Tommaso Eletti sarà uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne? Intervistato da Superguida tv, il giovane ragazzo ha smentito di essere stato contattato dalla trasmissione di Canale 5, aggiungendo di non ritenere il programma molto adatto a lui. Tommaso spiega di non aver bisogno di andare in tv per cercare una ragazza ma aggiunge: “Se mi dovessero chiamare per andare a Uomini e Donne ci andrei solo se mi pagassero bene”.

Diverso il pensiero su un’altra famosa trasmissione, L’Isola dei famosi, alla quale Eletti parteciperebbe volentieri, essendo più nelle sue corde. Il giovane romano sarebbe quindi pronto ad una nuova avventura in un reality, dopo quella al GF Vip durata poco: Tommaso è stato il primo eliminato di questa edizione, uscito al televoto contro Davide Silvestri.

Nella casa, Tommaso ha avuto la possibilità di confrontarsi anche con la sua ex, Valentina Nulli Augusti, ma il loro è stato tutt’altro che un chiarimento. La storia tra i due ex di Temptation Island non è finita affatto bene e il rancore è ancora tanto. Riusciranno a chiarire e a mettere da parte i dissapori?