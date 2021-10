È stata l’amatissima Miss Italia del 1996, ma sapete cosa fa oggi? La notizia che aspettavamo tutti ha fatto il giro del web.

Tra le tantissime Miss Italia che si sono alternate in queste settantaquattro edizioni del famosissimo concorso di bellezza, lei è tra coloro che, sin da subito, ha saputo catturare l’attenzione su di sé. Bellissima e giovanissima, la modella è stata eletta reginetta d’Italia nel 1996. E, da quel momento, ha iniziato una carriera davvero impressionante. Attrice e conduttrice, l’ex Miss è, senza alcun dubbio, tra i volti più amati della televisione nostrana. Da diversi anni a questa parte, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, non figura più come presenza fissa nel mondo dello spettacolo, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi?

Sono trascorsi esattamente 25 anni dalla sua vittoria a Miss Italia, eppure l’ex reginetta continua ad essere ricordata con immenso affetto e simpatia. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Stando a quanto si apprende dal suo canale Instagram, sembrerebbe che, lontana dalle telecamere, la splendida modella dominicana si stia dedicando alla sua famiglia. Ma non è affatto finita qui. In queste ultime ore, infatti, sta circolando una notizia davvero sensazionale. Scopriamo insieme ogni cosa.

È stata Miss Italia nel 1996, cosa fa oggi? La notizia lascia tutti di stucco

Dopo essere stata eletta Miss Italia nel 1996, la splendida modella ha cavalcato la cresta dell’onda. Da diversi anni a questa parte, però, non figura più come presenza fissa sul piccolo schermo, è vero, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi?

Come dicevamo precedentemente, in tutti questi anni lontana dai riflettori sembrerebbe che Denny Mendez si sia completamente e letteralmente dedicata alla sua famiglia. Adesso, però, è tempo di rimettersi in gioco. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, l’ex Miss Italia molto presto sarà nuovamente sul piccolo schermo in qualità di conduttrice. Una notizia davvero sensazionale, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, aspettavamo tutti.

Cosa sappiamo? Da quanto si apprende, Danny Mendez sarà al timone del programma ‘Pole Position’, lo stesso condotto poco tempo fa da Anna Falchi, andrà in onda il Martedì e il Venerdì alle ore 20:00 ed, invece, il Giovedì alle ore 20:15. In onda su Sky, l’ex Miss Italia intervisterà manager ed imprenditori italiani e non.

Siete contenti di questo strepitoso ritorno? Noi si, non c’è dubbio!