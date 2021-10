GF Vip, “grazie per avermi salvato la vita”: parole da brividi, toccante rivelazione durante la puntata di ieri del reality show di Canale 5.

Una puntata scoppiettante, quella del GF Vip 6 andata in onda venerdì sera su Canale 5. Una puntata in cui è accaduto davvero di tutto: la lite tra Soleil e gli altri vip si è accesa a tal punto che Alfonso Signorini ha dovuto chiudere il collegamento con la casa. Tanti i momenti di tensione durante la diretta, ma tantissime anche le emozioni. In particolare, è stata la sorpresa per uno dei concorrenti a far sciogliere il cuore dei telespettatori.

Un incontro toccante, durante il quale sono state pronunciate parole da brividi. Scopriamo i dettagli di questo momento super emozionante.

“Grazie per avermi salvato la vita”: momento da brividi al GF Vip

Uno degli incontri più commoventi ed emozionanti della storia del GF. È così che è stato definito da molti l’incontro tra Nicola Pisu e la mamma Patrizia Mirigliani, figlia dello storico patron di Miss Italia Enzo Mirigliani. La storia di Nicola è ricca di dolore: dopo un’infanzia non serena, in seguito alla separazione dei suoi avvenuta quando aveva 11 anni, Nicola è caduto nel tunnel della droga. Che lo ha tenuto in ostaggio per 15 anni e ad aiutarlo a venirne fuori è stata proprio mamma Patrizia. La donna, con grande sofferenza e immenso coraggio, ha denunciato il figlio. Che ieri, in diretta tv, l’ha ringraziata con le lacrime agli occhi: “ Mi sei mancata, grazie per avermi salvato la vita”.

Un momento da brividi, che ha emozionato tutti. “Non pensavo oggi di potere anche sorridere. Da quando avevi 18 anni abbiamo combattuto una battaglia che sembrava impossibile”, spiega Patrizia, che sottolinea come sia stato difficile affrontare quei momenti. “Quando hai raccontato della denuncia ai ragazzi nella casa hai liberato me e te da quel dolore. Quando sono andata quel giorno in commissariato era perchè volevo salvarti, ho fatto una cosa che una mamma non vorrebbe mai fare. Io sarà sempre con te, voglio combattere con te.”

Dopo l’incontro con mamma Patrizia, un’altra gioia per Nicola, che ha superato la nomination restando in casa. E voi, avete seguito la puntata di venerdì sera?