Chi è Nicola Radici, l’uomo che Ainett Stephens, concorrente del Grande Fratello VIP, ha sposato nel 2015. Carriera e vita privata.

Una delle concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello VIP è Ainett Stephens. La modella e showgirl, classe ’82, ha lasciato il mondo dello spettacolo nel 2014, dopo esserne stata protagonista per molti anni. E’ tornata nel piccolo schermo per mettersi in gioco nella Casa più spiata d’Italia. Ainett è mamma di Christopher, nato il 27 ottobre del 2015 dall’unione con Nicola Radici, sposato nel 2015. Dopo nove anni di fidanzamento, la showgirl è convolata a nozze con l’imprenditore: siete curiosi di conoscere qualche curiosità sul suo conto?

GF VIP Ainett Stephens: chi è Nicola Radici, l’uomo che ha sposato nel 2015

Nicola Radici è l’uomo che Ainett Stephens ha sposato nel 2015. Imprenditore e dirigente sportivo, è nato a Bergamo nell’aprile del 1973. Attraverso il suo sito ufficiale scopriamo che nel corso della sua carriera è entrato a far parte del board aziendale di famiglia ed attualmente ricopre incarichi dirigenziali nella società. Dal 2018 è il vice presidente del Real Balompedica Linense, squadra spagnola.

In passato Nicola Radici è stato il direttore sportivo dell’Atalanta, dell’Albinoleffe e Presidente Onorario e main sponsor di Pallacanestro Vigevano. Molto attivo sui social, Nicola pubblica scatti di lavoro ed anche fotografie insieme ai suoi figli.

Radici è papà di Jacopo, nato nel 1998 da Jacqueline Hurtado, e Christofer nato nel 2015 dalla storia con Ainett Stephens. La concorrente del GF VIP e l’imprenditore dopo 9 anni di fidanzamento sono convolati a nozze: al momento non si hanno notizie certe sulla coppia. Alcuni portali rivelano che la loro storia sia giunta al capolinea.

Scopriremo qualcosa in più nel corso del Grande Fratello VIP? Ainett Stephens si lascerà andare a qualche confessione privata?

