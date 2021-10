Sapete che la ragazza in foto è la figlia di una celebre star? L’avete riconosciuta? Sono due vere e proprie gocce d’acqua: clamoroso!

Con ben 75 mila followers, la giovanissima ragazza entra di diritto tra le vere e proprie stelle di Instagram. Attivissima e seguitissima, la dolce fanciulla non perde mai occasione di poter condividere degli scatti da urlo col suo pubblico. Ed è proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riuscita a rintracciare alcuni scatti in compagnia di sua madre. Oltre che essere bellissima, la ragazza vanta di un successo davvero clamoroso anche per essere la figlia di una celebre ed amatissima star.

Cercando in giro notizie su di lei, abbiamo appreso qualcosa davvero di straordinario. Nata nel 1996, la ragazza, seppure giovanissima, vanta una carriera davvero impressionante. Sia chiaro: non ha mai abbandonato o messo da parte la sua vita scolastica, parallelamente ad essa, però, ha iniziato una splendida carriera da modella. Ad oggi, nonostante i suoi 25 anni, può vantarsi di aver calcato le migliori ed apprezzate passerelle del mondo. A questo punto, però, ci chiediamo: di chi parliamo? Chi è sua madre? Siete pronti a scoprirlo?

È la figlia di una celebre star: l’avete riconosciuta? Sono due gocce d’acqua

Giovanissima e bellissima: sono proprio questi gli aggettivi che potremmo utilizzare per descrivere la figlia della celebre star. Voi, però, l’avete riconosciuta? Se guardate con attenzione lo scatto riproposto in alto, vi assicuriamo: non vi risulterà affatto difficile capire di chi stiamo parlando. Anche perché, vi assicuriamo, madre e figlia sono due vere e proprie gocce d’acqua. Quindi, vedere lei è un po’ come vedere la sua mamma.

La giovanissima ragazza raffigurata in foto si chiama Lourdes Maria Ciccione, ha 26 anni e non è altro che la figlia di Madonna. Nata dalla relazione con il personal trainer cubano Carlos Leon, la ragazza è cresciuta piuttosto forte e determinata. Studentessa eccellente e modella di successo, Lourdes vanta di un clamore pazzesco.

Diteci la verità: anche per voi mamma e figlia sono due gocce d’acqua? Noi non abbiamo potuto fare a meno di notare la loro somiglianza impressionante.