La soap opera Vivere ha sancito il suo successo sul piccolo schermo, ma ricordate com’era? Piccolissimo: stenterete a crederci, incredibile.

A distanza di anni dalla sua ultima apparizione televisiva, Davide Silvestri ha scelto proprio il Grande Fratello Vip per rimettersi in gioco. Dopo l’incredibile successo riscontrato come attore, lo sappiamo benissimo, il giovane Silvestri ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo. E di dedicarsi all’attività di mastro birraio. Dopo anni lontano dalle telecamere, però, Davide ha voluto riprovare l’ebbrezza dei riflettori. Ed ha accettato di prendere parte alla sesta edizione del GF Vip. Come descrivereste il suo percorso? Davvero incredibile, non c’è che dire! Seppure iniziate con qualche giorno di ritardo rispetto ad una parte dei suoi compagni, Davide è riuscito immediatamente ad integrarsi nel gruppo.

Attore amatissimo e conosciutissimo, Davide Silvestri ha compiuto il suo debutto nel mondo dello spettacolo quando era davvero giovanissimo. Pensate, aveva soltanto 16 anni quando, nei panni di Marco Falcon, ha partecipato alla soap opera ‘Vivere’. Sono trascorsi anni da quel momento, ma siete curiosi di sapere com’era in quegli anni il buon Davide? Ci pensiamo immediatamente a svelarvi ogni cosa.

Davide Silvestri in ‘Vivere’, ricordate com’era? Era giovanissimo!

Dopo aver preso parte alla soap opera ‘Vivere’, Davide Silvestri ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Non soltanto dopo di essa, infatti, è diventato il protagonista indiscusso di altre serie televisive di successo e film, ma ha anche preso parte a diversi programmi televisiva. Come dimenticarlo, ad esempio, alle prese con cocchi e pesci durante la sua esperienza a L’Isola dei Famosi? Diciamoci la verità: è davvero impossibile. Quello che, però, adesso vogliamo sapere da voi è se, per caso, ricordate com’era in ‘Vivere’ il giovanissimo Davide.

Quando è entrato a far parte del cast, come dicevamo, Davide era davvero piccolissimo. Voi, però, ricordate com’era? Ci pensiamo noi a mostrarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Eccolo qui:

Si vede chiaramente: in questo scatto, Davide Silvestri è davvero piccolissimo. Eppure, non si può fare a meno di notare che, nonostante la sua giovane età, l’attore è rimasto letteralmente identico.