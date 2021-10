Raffaella Fico è tra le concorrenti del GF Vip, ma sapete qual è il suo titolo di studio? Questo è un retroscena che non tutti conoscono.

È tra le regine indiscusse del GF Vip, Raffaella Fico. Entrata a far parte della casa di Cinecittà nel corso della prima puntata di questa sesta edizione del reality, la showgirl ha saputo catturare immediatamente l’attenzione su di sé. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Bella più che mai e protagonista di un’entrata davvero incredibile, l’ex gieffina ha iniziato davvero alla grande la sua esperienza nel programma. Cosa sappiamo, però, su di lei? Sappiamo benissimo che il suo ingresso nel mondo dello spettacolo è avvenuto nel 2006, anno della sua prima partecipazione al reality di Canale 5, e che da quel momento ha cavalcato l’onda del successo. Vi siete mai chiesti, però, quale sia il suo titolo di studio?

In seguito alla sua primissima partecipazione al GF nel 2006, Raffaella Fico è diventata il volto più amato della televisione italiana. Ma siete curiosi di sapere qual è il suo titolo di studio? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa in merito.

Qual è il titolo di studio di Raffaella Fico? Non tutti lo conoscono

È da quando Raffaella Fico ha compiuto il suo debutto nella casa del GF nel lontano 2006 che ha riscosso un successo impressionante. Protagonista indiscussa di diversi programmi televisive e di alcuni singoli musicali impressionanti, la splendida napoletana ha saputo cavalcare la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. Cosa sappiamo, però, del suo passato? Ad esempio, vi siete mai chiesti quale sia il suo titolo di studio.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Raffaella Fico, ancora prima di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo, abbia completato i suoi studi liceali. Ed abbia conseguito il diploma in socio-pedagogia. Insomma, un retroscena davvero inedito, non c’è che dire. E che, senza alcun dubbio, non tutti ne erano a conoscenza.

Cosa ci dite? Raffaella può essere in ballo per la vittoria?