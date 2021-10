Difficile riconoscere Ben Affleck in questo scatto: da allora sono passati 23 anni

Difficile riconoscere Ben Affleck in questo scatto del passato: l’attore era giovanissimo.

Ben Affleck, negli ultimi mesi, è stato al centro del gossip per la sua storia con Jennifer Lopez. I due bellissimi attori sono stati insieme molti anni fa, esattamente dal 2002 al 2004. Qualche mese fa, sono stati avvistati inaspettatamente.

Dopo tante voci, con il gossip che è impazzito, finalmente, sono usciti allo scoperto. Jennifer ha pubblicato sui social, uno scatto insieme all’attore, in cui si scambiavano un dolce bacio. Da quel momento, non si sono più nascosti e anzi, sono apparsi insieme in molte importanti occasioni. Affleck è un attore, un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. E’ divenuto noto nel 1995 con il film Generazione X, e da allora la strada è stata tutta in salita. Oggi, conosciamo la star così, ma ricordate com’era anni fa? Sui social, è spuntato uno scatto di molto tempo fa.

Ben Affleck, spunta lo scatto del passato: da allora sono passati ben 23 anni

E’ un attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. Ben Affleck è divenuto noto nel 1995 con il film Generazione X, e da quel momento non si è più fermato. Il suo talento è stato subito notato ed è stato scelto per vestire i panni del protagonista in diversi film di successo.

Nella sua lunga carriera, ha ottenuto molti riconoscimenti. Negli ultimi mesi, il gossip è impazzito, per la sua storia con Jennifer Lopez. Storia che, all’inizio era stata mantenuta segreta. Oggi, però, non si nascondono più. Anzi, sono apparsi insieme in molte occasioni speciali, mostrandosi mano nella mano, felici e innamorati. Oggi, conosciamo l’attore così, ma ricordate com’era anni fa? Ecco lo scatto del passato che vi lascerà senza parole:

Lo ricordate così? Lo scatto risale al 1998, e sembrerebbe appartenere ad un momento di un suo film. Da allora sono passati circa 23 anni, e la star appare diverso. Così, è molto difficile riconoscerlo, ma con uno sguardo attento, non può sfuggire il fatto che sia proprio lui.