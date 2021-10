Chuck Norris è oggi una vera star: avete mai visto sua moglie? Sono sposati da ben 23 anni.

Chuck Norris è un attore, artista marziale, produttore televisivo, sceneggiatore e scrittore statunitense. La sua prima parte cinematografica l’ha ottenuta come comparsa in Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm del 1969, ma è L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente, dove combatte contro Bruce Lee al Colosseo, a dare l’avvio alla sua carriera nel 1972.

Da allora, l’attore non si è più fermato e vanta oggi, di una carriera professionale immensa. Impossibile dimenticare i film a cui ha preso parte, e una delle tante serie che l’hanno reso celebre è Walker Texas Ranger. Conosciamo praticamente tutto di lui, ma sapete chi è sua moglie? Sono insieme da ben 23 anni.

Chuck Norris, avete mai visto sua moglie? Il ‘retroscena’ che nessuno conosce

Attore divenuto celebre grazie al talento che l’ha sempre contraddistinto nei film che l’hanno portato al successo, Chuck Norris è oggi una vera star. E’ apparso per la prima volta, come comparsa, nel film Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm del 1969.

E’ nel 1972 che si aprono le porte del mondo del cinema per l’attore, nel film L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente, dove combatte contro Bruce Lee al Colosseo. Impossibile dimenticare la serie che l’ha visto protagonista, Walker Texas Ranger, andata in onda dal 1993 al 2001. Della sua carriera conosciamo praticamente tutto, ma cosa sappiamo di lui? Sapete chi è la moglie?

Eccoli insieme in questo bellissimo scatto. Norris si è sposato nel 1998 con la modella Gena O’ Kelley e hanno avuto due gemelli. Ben 23 anni trascorsi insieme pieni d’amore: un retroscena che, sicuramente, in pochi conoscono. Ma l’attore, in precedenza, è stato sposato con Dianne Holechek, conosciuta al liceo. Da questo matrimonio sono nati due figli. Nel 1963, la star ha avuto un’altra figlia, nata da una relazione extraconiugale