Oggi la vediamo così ne Il Paradiso delle signore, ma la ricordate in Incantesimo? Da allora sono passati 20.

Il Paradiso delle signore è una serie televisiva italiana trasmessa su Rai Uno dal 2015 e ancora oggi in corso. E’ ambientata a Milano, tra gli anni cinquanta e sessanta e vede al centro dell’attenzione un negozio di abbigliamento, chiamato, appunto, Paradiso delle signore.

Ad oggi, siamo arrivati alla sesta stagione, e la serie non smette di riscontrare un enorme successo da parte del pubblico. Tanti i personaggi e tante anche le new entry, ma non sono mancati gli addi. L’attrice che vediamo in foto è una delle protagoniste della serie. Vanessa Gravina interpreta il personaggio di Adelaide di Sant’Erasmo. Oggi, la vediamo così, nella soap, ma ricordate quando ha recitato in Incantesimo? Da allora sono passati circa 20 anni.

Oggi la vediamo così ne Il Paradiso delle signore: com’era in Incantesimo? Da allora sono passati 20 anni

Vanessa Gravina è una delle protagoniste della seguitissima serie Il Paradiso delle signore. In onda su Rai Uno, nella fascia pomeridiana, viene trasmessa dal 2015 e da allora, non ha smesso di stupire i telespettatori.

L’attrice, oggi, nella serie, la vediamo come nella foto in alto, ma ricordate, quando, circa venti anni fa, ha recitato nella famosissima serie Incantesimo? Ambientata nella Clinica Life di Roma, il suo personaggio di Paula Duprè/Meg Ajello, e quindi la sua storia, è stata molto seguita. Ma com’era l’attrice a quel tempo? Ecco uno scatto che rappresenta un momento esatto di una scena di Incantesimo:

La ricordate? Vanessa era bellissima, e ovviamente, molto più giovane, perchè stiamo parlando degli anni 2001-2002, più o meno. Che dire, l’attrice, anche oggi, toglie il fiato con la sua bellezza, e con il talento, che l’ha sempre contraddistinta.