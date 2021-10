Cristiano Ronaldo è stato vittima di una spiacevole disavventura: quello che è successo ha dell’incredibile, ecco il racconto.

E’ uno dei migliori calciatori di tutti i tempi: ha segnato la storia del calcio. Cristiano Ronaldo, classe ’85, oggi gioca nel Manchester United dopo esser stato gli ultimi tre anni in Italia, con la Juventus. L’idolo degli amanti del calcio, per molti è un vero e proprio eroe, ma la crisi di carburante che sta colpendo il Regno Unito riguarda anche lui, nonostante sia considerato uno degli uomini più ricchi del momento. Cristiano è stato vittima di una spiacevole disavventura: è rimasto a secco di benzina e sette ore di fila alla stazione di servizio non sono bastate! Ecco cosa è accaduto.

Cristiano Ronaldo, spiacevolissima disavventura: quello che è successo dopo è incredibile

Anche Cristiano Ronaldo è una vittima della crisi di carburante che sta colpendo l’Inghilterra. Il razionamento di benzina nelle stazioni di servizio nel Regno Unito ha mandato in tilt i cittadini: inevitabilmente tutti hanno preso d’assalto le pompe di rifornimento.

Vittime anche le guardie del corpo di Cristiano Ronaldo che sono state costrette a fare sette ore di fila alla stazione di servizio per rifornire le auto del campione. I tabloid britannici hanno raccontato le disavventure dei bodyguard di CR7 che, come molti inglesi, si sono trovati a passare l’intera giornata in fila ad una pompa di benzina.

Tanta attesa, purtroppo, per nulla: i due uomini, arrivati alla pompa, non hanno potuto fare benzina alle auto di Ronaldo. Dopo aver atteso l’arrivo dell’autocisterna di rifornimento per più di sei ore, hanno mollato e sono andati via senza fare benzina, come riporta il DailyMail.

