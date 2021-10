Dopo il loro ‘si’ a Matrimonio a Prima vista Italia nel 2019 è successo davvero l’impensabile: non tutti lo sanno, incredibile.

Anche voi siete in trepidante attesa per i nuovi episodi della settima stagione di Matrimonio a prima vista Italia? Come darvi torto! Seppure andato in onda su Discovery Plus soltanto per i suoi abbonati, i nuovi episodi dell’amatissimo programma di Real Time sono più che attesi da tutti i suoi telespettatori. In attesa, però, di scoprire cosa accadrà e quali saranno le coppie che si metteranno in gioco in questa nuova edizione, scopriamo qualche cosa in più su alcuni dei suoi ex protagonisti.

Tra le tantissime coppie che hanno deciso di partecipare a Matrimonio a prima vista Italia e a mettersi in gioco, quella di cui vi andremo a parlare tra pochissimo è stata tra coloro che ha saputo catturare l’attenzione in un vero e proprio batter baleno. Diventati protagonisti indiscussi dell’edizione andata in onda nel 2019, la coppia ha riscosso un successo davvero spropositato. Cos’è successo, però, dopo il loro ‘si’? Non tutti lo sanno, ma dopo le loro nozze è successo qualcosa davvero di impensabile. A cosa facciamo esattamente riferimento? Continuate nella lettura: vi diremo noi ogni cosa, state tranquilli!

Cos’è successo dopo il ‘si’ a Matrimonio a prima vista Italia?

In alcuni dei nostri recentissimi articolo, vi abbiamo ampiamente raccontato il destino di alcune coppie di Matrimonio a prima vista Italia. Siete curiosi, però, adesso di scoprire quello di Ambra Radicioni e Marco Rompietti?

Diventati protagonisti della quarta edizione del programma, Marco ed Ambra sono convolati a nozze nel 2019. Cos’è successo, però, dopo il loro ‘si’? Non tutti sanno, ma, sin da subito, la giovanissima ha dichiarato di non provare attrazione nei confronti di suo marito. Seppure affine a lui caratterialmente, come ribadito dalla diretta interessato nel corso dell’incontro con gli esperti avvenuto 6 mesi dopo, quello che mancava era l’attrazione fisica. È proprio per questo motivo che, appena terminato l’esperimento, i due si sono detti ‘addio’ per sempre. E, dopo qualche mese, hanno confermato la loro scelta.

Nonostante il divorzio e la fine del loro matrimonio, però, Marco ed Ambra continuano ad essere buoni amici.