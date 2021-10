Ricordate com’era Elisabetta Canalis ai tempi di Striscia la Notizia? Correva l’anno 1999: resterete increduli quando la vedrete!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Elisabetta Canalis. Entrata a far parte del mondo dello spettacolo nostrano quando era soltanto una ragazzina, la bellissima sarda non soltanto è riuscita a conquistare le simpatie di tutti gli italiani in un vero e proprio batter baleno, ma è riuscita anche a costruirsi una carriera davvero memorabile. Certo, per tantissimi anni è stata lontana dalla televisione italiana per dedicarsi alla sua ‘nuova’ vita a Los Angeles, insieme a suo marito Brian Perri, e a sua figlia. Nonostante questo, però, Elisabetta Canalis continua ad essere tra i volti nostrani ad essere amatissimi ed apprezzatissimi.

Correva esattamente l’anno 1999 quando, per la prima volta in assoluto, Elisabetta Canalis approdava sul bancone di Striscia la Notizia, accanto a Maddalena Corvaglia, in qualità di velina morta. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Ebbene. Se noi adesso vi chiedessimo se ricordate com’era a quei tempi, ci sapreste dare una risposta? Ci pensiamo noi! Sono passati esattamente 22 anni dal suo esordio, ma rivedere com’era vi farà un certo effetto. Ecco perché.

Elisabetta Canalis a Striscia la Notizia, com’era? Sono trascorsi 22 anni

Tra le tantissime veline che si sono alternate sul bancone di Striscia la Notizia in questi lunghissimi anni, Elisabetta Canalis è tra coloro che ancora adesso, a distanza di anni, continua ad essere amatissima e conosciutissima. Ricordate, però, com’era in quegli anni?

Adesso è una donna in carriera, mamma e moglie, lo sappiamo benissimo. Ai tempi del tg satirico, invece, era soltanto una ragazzina. Ebbene: siete curiosi di sapere com’era in una delle sue primissime esperienze televisive e lavorative? CI pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo, però: rivederla vi lascerà davvero increduli. E il motivo sarà piuttosto facile!

Insomma, saranno anche passati 22 anni dal suo esordio sul piccolo schermo sul bancone di Striscia la Notizia, eppure Elisabetta Canalis non soltanto è sempre identica al passato, ma è ancora splendida. Siete d’accordo con noi?