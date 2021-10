In Gomorra ha interpretato il ruolo di Mariarita, unica figlia di Ciro Di Marzio: sapete com’è diventata oggi? Ha 18 anni ed è bellissima!

Manca sempre meno all’ultimo capitolo, quello finale, di Gomorra. A partire dal mese di Novembre, anche se fino a questo momento non è stata ancora svelata la data precisa, Genny Savastano e Ciro Di Marzio saranno i protagonisti delle loro ultime avventure. Cosa succederà? Al momento, non abbiamo la conferma di nulla. Anche se, come raccontato più volte dai diretti interessati, sembrerebbe che questa sia una stagione davvero imperdibile. In attesa, però, di sapere cosa accadrà nei prossimi episodi, facciamo un piccolo passo indietro. E cerchiamo di capire cosa fanno oggi alcuni attori che vi hanno interpretato una parte. Tra questi, la nostra attenzione si focalizza soprattutto su Mariarita, la piccola figlia di Ciro Di Marzio brutalmente uccisa dallo ‘scagnozzo’ di Pietro Savastano.

Leggi anche –> Ricordate John Cena? Cosa fa oggi: clamoroso colpo scena

Protagonista indiscussa della prima e della seconda stagione, la giovane Mariarita ha saputo impressionare tutti i telespettatori della serie televisiva per la sua incredibile bravura. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Com’è diventata oggi Mariarita di Gomorra? Impressionante: guardate qui!

È stata una dei protagonisti principali della prima e seconda stagione di Gomorra, Mariarita Di Marzio. Piccolina, ma con un talento davvero incredibile, la giovanissima attrice napoletana ha saputo interpretare alla grande un ruolo piuttosto complicato per la sua età. Quello che, però, ci chiediamo tutti è: com’è diventata oggi? All’epoca della serie tv, Claudia Veneziano, è questo il suo nome reale, aveva poco più che 10 anni, adesso invece com’è diventata?

Leggi anche –> Gomorra 5, ufficiale: svelata la data d’inizio, il video imperdibile appena pubblicato

Sapete che oggi Claudia Veneziano ha ben 18 anni ed è davvero bellissima? Avete letto proprio bene, si! Sono trascorsi anni dal suo ‘addio’ alla serie tv, eppure la piccola Mariarita è cresciuta ed è diventata una splendida donna. Su Instagram, Claudia è una star, ma è su Tik Tok che è una vera e propria stella. Non ci credete? Guardate un po’ qui:

Insomma, Claudia Veneziano è davvero bellissima. Sempre dolce come la Mariarita di Gomorra, l’attrice sta diventando una splendida donna. Le auguriamo il raggiungimento di tutti i suoi sogni.