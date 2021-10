Ne Il Segreto il suo personaggio è stato fondamentale, oggi l’attrice si mostra così: la riconoscete?

Soap opera di grande successo, Il Segreto ha avuto un seguito incredibile. Ha tenuto incollati davanti alla televisione milioni di telespettatori. In otto anni e dodici stagioni, i colpi di scena hanno animato ogni episodio.

La trama, ogni volta, si è concentrata su soggetti diversi. A partire dalla prima stagione, dove, abbiamo visto al centro dell’attenzione l’amore tra Tristan e Pepa, fino all’ultima, terminata in modo del tutto inaspettata, il 28 maggio 2021, per noi. In Spagna, ha chiuso i battenti l’anno scorso. Tutti i personaggi hanno lasciato il segno, per le strade di Puente Viejo. Per caso, riuscite a riconoscere l’attrice in foto? Ha avuto un ruolo fondamentale nella soap.

Impossibile non riconoscerla: l’attrice de Il Segreto non è affatto cambiata

Il Segreto è una soap opera spagnola che ha avuto inizio nel 2011 e ha chiuso i battenti l’anno scorso, in Spagna. In Italia, il 28 maggio 2021, è andata in onda l’ultima puntata. I telespettatori hanno dovuto dire addio per sempre alla soap.

La trama è incentrata intorno alla vita degli abitanti di Puente Viejo. Tutti i protagonisti hanno lasciato il segno e oggi, il pubblico li ricorda con grande affetto. Anche l’attrice che vi abbiamo mostrato in alto, ha fatto parte della soap opera spagnola. Questo che vedete è uno scatto social. Ne Il Segreto il suo personaggio è stato fondamentale: così, la riconoscete?

Impossibile non farlo, perchè la celebre star della telenovela, non è affatto cambiata. Alejandra Meco ha vestito i panni di Elsa, una giovane di buona famiglia che vive un amore contrastato con il carpentiere Isaac. Amore che, quando poi arriva a Puente Viejo, ritrova, ma sarà nuovamente ostacolato. Alejandra nella foto social è bellissima e lo è anche nella soap.