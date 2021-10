E’ praticamente il sosia di Johnny Depp il fidanzato della famosa conduttrice

E’ praticamente il sosia di Johnny Depp, ed è il fidanzato di una famosissima e amatissima conduttrice.

Osservate con attenzione, la somiglianza salta subito all’occhio. E’ praticamente il sosia del famoso attore Johnny Depp, non trovate? A parte piccoli dettagli, è molto simile alla star. Ve l’abbiamo già anticipato, è il fidanzato di una famosissima e amatissima conduttrice.

Negli ultimi mesi, sono apparsi insieme, felici e sempre più innamorati. Gli scatti sui social non mancano, e anche le dediche, sempre più dolci ed emozionanti. Per caso, sapete chi è la sua famosa compagna? Si tratta di una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, imitatrice e comica.

Il fidanzato della famosa conduttrice è praticamente il sosia di Johnny Depp: somiglianza assurda

Vi abbiamo mostrato in alto uno scatto in cui è fotografato il fidanzato di una famosa e amatissima conduttrice televisiva italiana. Osservando, è impossibile non notare la somiglianza con la star, Johnny Depp, perchè sono davvero simili.

Ma di quale conduttrice stiamo parlando? Siete curiosi di scoprirlo? Ebbene, in foto vediamo il fidanzato della bellissima e bravissima Francesca Manzini. Proprio così, la bella conduttrice è apparsa insieme al suo compagno, e sono tantissimi gli scatti social pubblicati.

Lui è Marco Scimia, sosia italiano di Johnny Depp e barbiere di 35 anni. La conduttrice ha manifestato l’amore per Marco sui social, più volte. Una delle prime foto insieme, è apparsa a giugno, con una frase a corredo che dimostra chiaramente la gioia per questo amore: “Non smetto di tremare”, aveva scritto Francesca. E adesso, sembrano ancora più innamorati. Osservando con attenzione, è impossibile non notare la somiglianza con la famosa star, hanno praticamente gli stessi tratti, tanto, da essere, appunto, definito, ‘il sosia di Johnny Depp’.