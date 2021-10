Vediamo l’amatissima attrice così ne Il Paradiso delle signore: ma l’avete mia vista fuori dal set?

Il Paradiso delle signore è una serie televisiva italiana trasmessa su Rai Uno dal 2015 e ancora oggi in corso. Fin dall’inizio è stato un successo, tanto che, non si è più fermata. Ambientata a Milano, tra gli anni cinquanta e sessanta, pone l’attenzione su un negozio di abbigliamento, chiamato, appunto, Paradiso delle signore.

Leggi anche Il Paradiso delle Signore, Alessandro Cosentini racconta del suo periodo difficile: “Non stavo lavorando”, la rinascita

Da qualche settimana ha avuto inizio la nuova stagione, la sesta. Negli episodi che abbiamo fino ad ora potuto vedere, già ci sono stati i primi colpi di scena, e il ‘ritorno’ alle origini di un amatissimo personaggio, partito per lavoro e per rincorrere i propri sogni, stiamo ovviamente parlando di Tina Amato. L’attrice nella soap si presenta così, ma l’avete mai vista fuori dal set? Lo scatto social vi lascerà senza parole.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Ne Il Paradiso delle signore la vediamo così: vedere l’attrice in questo scatto social vi lascerà senza parole

Da qualche settimana ha avuto inizio la nuova stagione de Il Paradiso delle signore. La serie in onda su Rai Uno, riscontra un enorme seguito. La prima volta che abbiamo avuto il piacere di vederla, risale al 2015, e da allora, non si è più fermata.

Leggi anche La vediamo così ne Il Paradiso delle Signore: ricordate com’era in Incantesimo? Sono passati 20 anni

In questa nuova stagione, abbiamo potuto assistere al ritorno di Tina Amato, personaggio interpretato dall’attrice Neva Leoni. Nella soap di Rai Uno la vediamo così, ma l’avete mai vista lontano dal set? Eccola in uno scatto social reso noto sul suo profilo instagram:

Che dire, l’attrice è bellissima, e appare raggiante. Classe 1992, dopo il diploma al liceo classico statale Dante Alighieri frequenta per due anni la scuola di canto Ro.Gi, poi la scuola di Canto Saint Louis e un corso all’Accademia Internazionale di Teatro Circo a Vapore. E’ attiva nel mondo del cinema e della televisione. La meravigliosa attrice a partire dal 17 ottobre, sarà di nuovo sul piccolo schermo, nella serie televisiva Cuori, in onda su Rai Uno, e noi non vediamo l’ora di seguirla.