Dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico, Raed è caduto in depressione per il disastroso danno: quello che è successo dopo è incredibile.

Avete mai sentito parlare di disastrosi interventi chirurgici? In alcuni dei nostri recentissimi articoli, vi abbiamo parlato di diverse persone che, nel programma di Real Time ‘Incidenti di bellezza’, hanno raccontato la loro incredibile storia. E, soprattutto, il dramma che hanno iniziato a vivere subito dopo aver deciso di sottoporsi alla chirurgia estetica per migliorare una parte del loro corpo. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Jeanetta. O, addirittura, di Serena. Questa volta, invece, vi parleremo di Raed, un uomo che, diversi anni fa, ha deciso di farsi aiutare da un chirurgo privato per migliorare una parte di sé, ma che ha iniziato a vivere un incubo.

“Sono caduto in depressione”, ha detto Raed alle telecamere di ‘Incidenti di bellezza’. Lasciando chiaramente intendere che l’intervento chirurgico non soltanto è stato disastroso, ma gli ha anche provocato dei danni davvero incredibili. Di che cosa parliamo? Scopriamolo!

Dopo l’intervento chirurgico disastroso, la vita di Raed è stata stravolta: cos’è successo

Il risultato dell’intervento chirurgico fatto sul corpo di Raed è stato davvero disastroso. Cos’è successo, però? Ebbene. Come raccontato dal diretto interessato nel corso della terza stagione di ‘Incidenti di bellezza’, programma di Real Time, sembrerebbe che l’uomo abbia deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico perché consapevole del fatto che i suoi pettorali avevano delle sembianze piuttosto femminili. Ed è proprio per questo motivo che aveva deciso di rivolgersi ad un chirurgo privato. L’esito dell’operazione, però, è stata piuttosto drammatica. Qualche tempo dopo l’intervento, infatti, il petto di Raed è drasticamente cambiato. Guardate un po’ come è apparso agli occhi del dottor Vijh.

Insomma, un risultato davvero disastroso, non c’è che dire. E che, quindi, ha spinto il dottor Vijh ad operare dapprima con alcune iniezioni di steroidi. E poi di intervenire chirurgicamente per ben due volte. Siete curiosi di vedere cos’è successo subito dopo? Guardate un po’ qui:

Insomma, un grandissimo colpo di scena, non c’è che dire.