Lei è la figlia di un’amatissima attrice: si chiama Scout, ha 30 anni ed ha letteralmente identica a sua madre, l’avete riconosciuta?

Davvero incantevole, vero? Beh, questa volta non possiamo assolutamente darvi torto. Giovanissima e bellissima, la ragazza non è altro che la figlia di un’amatissima attrice. Avete letto proprio bene, si! A quanto pare, lei sembrerebbe essere del tutto estranea al mondo del riflettori e dello spettacolo, sua madre, invece, no. Anzi, sua madre è una vera e propria star! Di chi parliamo, però? Ebbene. Se guardate attentamente la foto in tutte le sue sfaccettature e dettagli, vi assicuriamo, non fareste assolutamente difficoltà a capire di chi stiamo parlando.

Fate attenzione allo scatto riproposto in alto e guardatelo dettagliatamente: mamma e figlia sono due vere e proprie gocce d’acqua, vi assicuriamo. E capire chi è sua madre è davvero impossibile. Vi diamo qualche piccolo indizio: sua madre ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione davvero da giovanissima. È il 1990, però, l’anno della consacrazione. Quando, alla sola età di 28 anni, prende parte ad uno dei film più romantici di tutta la storia del cinema. Bando alle ciance, ecco di chi parliamo.

È la figlia di un’amatissima attrice: si chiama Scout ed ha 30 anni, impressionante la somiglianza

Bella la madre e splendida ancora di più sua figlia. Stiamo parlando proprio di lei: Scout Willis. E non è altro che la figlia di un’amatissima attrice, ma anche di un formidabile interprete. Nata nel 1991, si legge che anche lei, quando era davvero piccolissima, ha recitato in diversi film, ma che oggi, invece, è completamente lontana dai riflettori.

Chi è sua madre? La risposta è davvero semplicissima: Demi Moore. Avete letto proprio bene, si! È proprio la dolcissima Molly di Ghost, film che ha sancito il suo incredibile successo in questo mondo, ad essere la mamma di questa splendida ragazza. Che dire di loro? Beh, davvero poco e niente! Le due splendide donne sono davvero bellissime, ma soprattutto identiche! Insomma, è proprio il caso di dirlo: tale madre, tale figlia. Siete d’accordo?

Voi l’avevate riconosciuta? Impossibile non farlo: sono due gocce d’acqua!