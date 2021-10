Le Iene, il gesto a sorpresa di Nicola Savino per Alessia Marcuzzi: “Lei lo sa…”

E’ ripartita martedì scorso, 5 ottobre, la nuova stagione de Le Iene: le parole del conduttore Nicola Savino per la Marcuzzi.

Una ripartenza molto attesa, che è stata accolta dal pubblico con grandissimo entusiasmo: martedì 5 ottobre è andata in onda la prima puntata della nuova stagione de Le Iene, storico programma di Italia 1 che da alcuni anni vede al timone Nicola Savino.

A differenza delle passate edizioni, quest’anno il conduttore sarà affiancato di volta in volta da un personaggio femminile diverso. Dopo la bellissima Elodie, vedremo Federica Pellegrini, Ornella Vanoni, Elisabetta Canalis, Elena Santarelli e tante altre donne di grande successo alla conduzione del seguitissimo programma.

Una novità non da poco, soprattutto per i telespettatori più affezionati che erano abituati da tempo alla coppia formata da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Proprio la scorsa estate, quest’ultima ha annunciato che sarebbe andata via da Mediaset per mettersi in gioco altrove.

Ad apertura della prima puntata, Savino ha comunque voluto dedicare delle parole ad Alessia. Vediamo qual è stato il messaggio del presentatore all’ex collega.

Le Iene, Nicola Savino saluta la Marcuzzi: “Questa è sempre casa sua”

Alessia Marcuzzi è indubbiamente uno dei volti più amati della tv: tanti sono i programmi Mediaset che devono buona parte del loro successo alla sua grande professionalità.

Da Colpo di Fulmine al Grande Fratello, da L’Isola dei Famosi a Temptation Island, la bionda conduttrice ha sempre svolto il suo lavoro in modo eccellente guadagnandosi la stima dei suoi colleghi oltre a quella del pubblico.

Così, Savino ha voluto aprire questa nuova stagione de Le Iene dedicandole delle parole cariche di affetto: “Permettete, però, che io mandi un saluto a lei, perché lei lo sa che questa è sempre casa sua, un bacio”. Elodie ha poi aggiunto: “Il nome lo possiamo dire, no? Un saluto ad Alessia Marcuzzi”.

Un gesto apprezzabilissimo nei confronti di una grande professionista della tv.