Lei è la mamma di un’ex tronista molto amata, non tutti però lo sanno: le due donne sono veramente due gocce d’acqua

Non tutti lo sanno, ma la donna in foto è la mamma di un’ex tronista molto amata. In realtà avreste dovuto riconoscerla perchè lei e la mamma sono davvero due gocce d’acqua. Se non avete ancora capito di chi stiamo parlando, di seguito vi sveliamo la sua identità.

È la mamma di un’amatissima ex tronista: di chi si tratta

Vi ricordate Nilufar Addati? È divenuta famosa grazie al dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne“. Nilufar partecipò al programma prima come corteggiatrice, poi come tronista. Il suo percorso da tronista fu lungo e travagliato e caratterizzato soprattutto da non poche polemiche.

Nilufar scelse Giordano Mazzocchi, ma quando uscì dal programma arrivò una segnalazione su di lei. Secondo il racconto di uno dei suoi corteggiatori, i due si frequentavano durante il percorso nel programma e la napoletana faceva anche ampie promesse.

Messa una pietra sopra su questa storia, Nilufar e Giordano Mazzocchi parteciparono al reality show “Temptation Island”, dal quale uscirono insieme. Nonostante ciò, la loro storia d’amore durò poco. Ad oggi, infatti, non stanno più insieme.

La donna nella foto è proprio la mamma di Nilufar. Nessuno l’avrebbe mai detto, eppure sono due gocce d’acqua. L’ex protagonista di Uomini e Donne somiglia molto alla mamma e anche i fan l’hanno fatto notare sotto qualche foto. La mamma di Nilufar, inoltre, è anche molto seguita su Instagram. La donna conta più di dieci mila seguaci sul popolare social network.