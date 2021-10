Oggi ammiriamo Federica Nargi in tutta la sua bellezza, ma ricordate com’era a Miss Italia nel 2007? Eccola qui ben 14 anni fa: incredibile!

È tra le protagoniste indiscusse di Tale e Quale Show, Federica Nargi. Insieme ad Alba Parietti, Pierpaolo Pretelli e tantissimi altri personaggi dello spettacolo, la splendida showgirl è tra le concorrenti di questa nuova edizione del famosissimo programma di Carlo Conti.

Entrata a far parte del mondo dello spettacolo nel lontano 2008 quando, insieme a Costanza Caracciolo, ha vestito i panni di velina mora di Striscia la notizia, la splendida Nargi ha cavalcato la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che ancora adesso decanta di un successo davvero clamoroso. Ricordate, però, com’era nel corso della sua partecipazione a Miss Italia? Era esattamente l’anno 2007 quando, davvero giovanissima, Federica partecipava al famosissimo concorso di bellezza. E riusciva ad aggiudicarsi l’undicesimo posto su 100 aspiranti miss. Siete curiosi, però, di sapere com’era in quegli anni? Sono trascorsi esattamente 14 anni, ma come si mostrava? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa!

Com’era Federica Nargi a Miss Italia nel 2007? Sono trascorsi 14 anni

È tra i volti più amati della televisione italiana, Federica Nargi. Giovanissima e bellissima, l’ex velina di Striscia la notizia ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico italiano per la sua immensa naturalezza e spontaneità. Siete curiosi, però, di sapere e vedere com’era all’epoca della sua primissima partecipazione in tv? Ancora prima di partecipare a Veline, programma di Canale 5 condotto da Ezio Greggio, la romana è stata tra le 100 aspiranti modelle di Miss Italia nel 2007, siete curiosi di vedere com’era?

Sono trascorsi esattamente 14 anni dalla sua prima apparizione televisiva, ma com’era in quegli anni Federica Nargi? Facendoci un po’ dei conti, sembrerebbe che ai tempi di Miss Italia la romana avesse soltanto 17 anni. Insomma, davvero giovanissima. Eppure, resterete impressionati quando la vedrete! Perché? Non vi anticipiamo nulla: guardate coi vostri stessi occhi!

Eccola qui, Federica Nargi a Miss Italia. Giovanissima, la splendida romana è sempre stata incantevole. Siete d’accordo con noi?