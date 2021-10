Ilary Blasi ha dimostrato ancora di essere la protagonista di Star in The Star: il suo look giallo ha lasciato il segno, ecco i dettagli!

La vera diva di ‘Star in the star’ è lei, la conduttrice. Ilary Blasi al timone del nuovo programma televisivo in onda su Canale 5, giunto ormai alla finale, sta facendo molto chiacchierare. Oltre ad essere una vera professionista nel suo lavoro, è un’amante della moda e chi se non lei, poteva scegliere sempre il look perfetto? Dopo il total black, il total white, ed il viola, ha deciso di lasciare il segno con un altro colore! Ilary per la semifinale del programma ha scelto il giallo: una stella luminosa ha condotto la penultima puntata dello show di intrattenimento!!

Ilary Blasi è la stella di ‘Star in the Star’: ‘esplosiva’ in giallo, i dettagli del look

Ilary Blasi lascia ancora il segno su Canale 5 con la sua bellezza, spontaneità ed i suoi look, mai banali! Per la semifinale di Star in the star ha scelto un color giallo acceso, impossibile dimenticarlo!

Dopo il look nero, il total white, e l’abito viola, Ilary ha sorpreso tutti con un colore super acceso, il giallo! Ha colpito nel segno sfoggiando un tubino giallo con top nero firmato Lia Stublla. Per completare il look, ha scelto un paio di decolletè con tacco a spillo gialli firmate Le Silla, dal valore di circa 500 euro! Al collo, la Blasi ha indossato un prezioso collier firmato De Liguoro.

Che dire? Tra le ‘Star in the Star’, a conquistare l’attenzione per prima è sempre lei! Quale look sceglierà per la prossima puntata, l’attesissima finale?

