Monica Bellucci è un’amatissima ed apprezzatissima attrice, ma l’avete mai vista quando aveva 13 anni? Lo scatto inedito: ne resterete meravigliati.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Monica Bellucci. Entrata a far parte di questo mondo davvero giovanissima, la splendida modella ed attrice ha saputo riscuotere un successo impressionante sin dalla sua prima apparizione. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Bellissima e super professionale, Monica ha iniziato a muovere i primi passi proprio nel mondo della moda. Diventandone, in un vero e proprio batter baleno, la regina indiscussa. Ed, in seguito, è riuscita ad affermarsi anche come attrice.

Ad oggi, Monica Bellucci è considerata tra le donne più belle ed affascinanti del mondo dello spettacolo, ma vi siete mai chiesti com’era da ragazzina? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare uno scatto di quando aveva soltanto 13 anni. Siete curiosi anche voi di vederlo? Ci pensiamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, vederla, vi lascerà davvero sorpresi perché è davvero bellissima!

Monica Bellucci a 13 anni: bellezza senza tempo, com’è cambiata negli anni

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Monica Bellucci è solita intrattenere il suo pubblico con degli scatti fotografici davvero superlativi. È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare uno scatto di quando l’attrice aveva soltanto 13 anni. Ecco. A questo punto, la domanda la facciamo a voi: appurato che, ad oggi, Monica Bellucci è davvero bellissima e vanta di un fascino davvero irresistibile, siete curiosi di vederla in uno dei suoi primi set fotografici?

Con uno scatto in bianco e in nero e letteralmente in primo piano, Monica Bellucci ha mostrato una foto di sé del passato. E, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la reazione dei suoi sostenitori? Il motivo? Beh, è davvero semplicissimo: è incantevole in questa foto! Bando alle ciance, guardate un po’ qui:

Insomma, non c’è assolutamente nulla da dire: che sia una donna affermata e in carriera o che sia una ragazzina di appena 13 anni, Monica Belluucci è sempre splendida. Siete d’accordo con noi?